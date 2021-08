El embrollo de las pruebas diagnósticas de covid en Formentera

Por ejemplo, si una persona no residente quiere realizarse una prueba rápida de antígenos tras entrar en Formentera o la necesita para viajar y acude a la web del Consell, para informarse de dónde hacérsela con seguridad, encontrará un único centro sanitario del cual la entidad tiene constancia de que dispone de las autorizaciones necesarias.

Desde la institución insular aclaran que «no es el único centro sanitario autorizado», sino el único que, cuando recopilaron información para crear la web sobre el covid-19, se la facilitó «completa y correctamente». «Es la única clínica que tenemos contrastada y que podemos publicitar. Si otro centro nos pasa la documentación, lo publicitaremos», concluyen.

Este centro, situado en la Savina desde hace años, no abre los fines de semana, por lo cual no es una opción si el interesado debe viajar un lunes, pues rebasaría el periodo de validez de la prueba que se exige en muchos destinos.

A pesar de existir un precio máximo fijado de 30 euros por el test de antígenos, algunas clínicas cobran más

El siguiente paso para encontrar una clínica autorizada sería acudir al listado que facilita el Govern balear en el enlace: safetourism.illesbalears.travel/es/turismo-sanitario

Allí aparecen tres centros en Formentera: el primero coincide con el mencionado en la página web del Consell y los otros dos remiten a sendos números de teléfono en el que solo varía el segundo dígito. En realidad, las dos clínicas, recientemente instaladas, una en la Savina y otra en es Pujols, pertenecen al mismo grupo empresarial y el segundo número de teléfono es un error, según confirma el propietario de la empresa.

Falta por aclarar qué pasa con los otros dos centros que realizan estos test: uno que funciona desde siempre en Sant Francesc y otro instalado este verano en la localidad de es Pujols, perteneciente a una empresa de servicios médicos.

Desde la conselleria de Salud del Govern balear explican que «la lista incluye a los centros que han comunicado que quieren realizar los test como actividad nueva o aquellos que no tienen este tipo de pruebas como actividad habitual. Es posible que si se trata de un centro autorizado y tiene autorizados los servicios de análisis clínicos, no lo haya comunicado, no es necesario». El listado sirve para bien poco.

Precio máximo

A la hora de pagar por las pruebas, las cosas tampoco están claras. El Decreto ley 5/2021 de 7 de mayo, publicado en el BOIB del 8 de mayo y que entró en vigor un día más tarde, contiene una disposición adicional que establece «las tarifas y los precios máximos que deben aplicar los centros, los servicios y los establecimientos sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, para la realización de las pruebas diagnósticas». Este precio máximo para las pruebas de antígenos se estableció en 30 euros.

Tanto la lista de centros autorizados del Consell de Formentera como la del Govern balear están incompletas o desactualizadas

En Formentera lo raro es que cueste eso. En una de las dos clínicas ‘tradicionales’ te ofrecen de primeras un test por 40 euros «más completo». Cuando reclamas el de 30, no te lo recomiendan porque «puedes llegar a tu país y que no te lo acepten». En la otra son directamente 40 o 50 euros si lo realizas en domingo. El resto cobra la cantidad fijada por el Govern si se hace la prueba en la clínica, más caro si se realizan en el hotel.

«El precio máximo fijado es para la realización de la prueba y la expedición de un documento con el resultado que debe estar firmado por un facultativo para que tenga validez, y siempre que se lleve a cabo la prueba en el centro médico», confirma la conselleria.

«Si una persona considera que se han vulnerado sus derechos de consumidor, puede presentar una reclamación ante la Dirección General de Consumo. En estos momentos constan dos reclamaciones sobre esto en las Pitiusas y Consumo ha abierto un expediente a una empresa», señalan.