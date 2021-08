Cerca de 200 personas agradecen a la víctima su «fortaleza» al denunciar «este atroz delito»

Cerca de 200 personas se concentraron ayer en la plaza de la Constitución de Sant Francesc Xavier para mostrar su «agradecimiento» a la víctima de la terrible agresión que tuvo lugar en Formentera a finales de julio «por su denuncia» y «por su fortaleza», que ha permitido que este «atroz y cruel delito no quede impune». Son las palabras pronunciadas frente a los asistentes por Dolores Fernández, presidenta de la asociación Espai Dones, entidad que convocó la concentración.

Mujeres, hombres, niños y niñas interrumpieron su jornada dominical para recordar, una vez más, que «las mujeres existimos y no somos objetos», como resumió la consellera de Juventud, Vanessa Parellada. «Las mujeres no somos objetos sexuales, no se nos puede usar al antojo de otra persona», agregó.

Por su parte, la presidenta del Consell insular, Alejandra Ferrer, presente en el acto junto a gran parte de los responsables políticos tanto en el poder como en la oposición, mostró el «rechazo absoluto» del pueblo de Formentera a todo tipo de acto violento contra las mujeres, unos actos «que no se pueden volver a repetir». Para lograr este objetivo, adelantó que se va a continuar haciendo «trabajo de concienciación y sensibilización durante todo el año».

Parellada: «Las mujeres no somos objetos sexuales, no se nos puede usar al antojo de otra persona».

«Algo está fallando, no hemos sido capaces de crear un entorno seguro», se lamentaba el colectivo Espai Dones en su manifiesto, ante unos asistentes que, en silencio, portaban pancartas con frases tan contundentes como: «Nuestros cuerpos son sagrados»; «El feminismo no es racista, es solidario»; «Yo elijo cómo me visto y cómo me desvisto».

Con comentarios de incredulidad, vergüenza y un deseo común de trabajar para que este monstruoso ataque no se vuelva a repetir, los presentes se retiraron de la plaza tras finalizar el acto.