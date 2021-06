Colapso en el Hospital de Formentera con la vacunación

En el exterior no había vallas de separación, ni ningún elemento físico para organizar la cola. La situación llegó a tal extremo que algunos vecinos llamaron a la Policía Local y a la Guardia Civil, que al poco tiempo de aparecer se retiraron, sin intervenir.

Fuentes de la conselleria de Salud explicaron que la situación de ayer responde a una interpretación errónea de la Federación Hotelera hacia sus trabajadores invitándoles a vacunarse, lo que ha provocado que haya acudido «de forma repentina un volumen de personas que en principio no se esperaba». El Área de Salud aseguró que el problema que se generó ayer no era de citas, «ya que las agendas no estaban completas». La confusión, según Salud, arranca cuando la Federación Hotelera envía a sus trabajadores, muchos desplazados, al Hospital para vacunarse.