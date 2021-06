‘Lluitar per la Igualtat és un orgull’ es el lema con el que el Consell de Formentera quiere conmemorar el Día Internacional del Orgullo, que se celebra el próximo lunes, 28 de junio. Para ello el área de Igualdad ha confeccionado un programa de actividades para «visibilizar y apoyar al colectivo», explicó ayer la presidenta, Alejandra Ferrer, Este jueves arrancarán los actos con una conferencia virtual a cargo de Alejandro Piña, a las 19.30 horas, que lleva por título ‘Per què la necessitat d’un dia de l’orgull Lgtbiqa+ si no hi ha un dia de l’orgull hetero?’.

El Jardí de ses Eres acogerá el viernes a las 7 de la tarde la proyección del documental interactivo ‘Trans Happy’, al que seguirá un debate para toda la familia. Después llegará ‘Contes amb orgull’, donde se explicarán cuentos con temática LGTBI, organizado por Chrysallis.

El Consell convoca además «un reto» en las redes: que los ciudadanos se sumen al Día del Orgullo con fotos tomadas en Formentera, en alguno de los lugares públicos que se han pintado de arcoíris. Solo deben compartirlos después en el perfil oficial del Consell con el hashtag #diadelorgull #lluitarperlaigualtatesunorgull. El martes, también en el Jardí de Ses Eres, se proyectará la película ‘XXY’, de Lucía Puenzo (Argentina, 2007).