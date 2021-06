La primera edición de la Semana del Medio Ambiente impulsada desde el Consell de Formentera se cerró el el pasado sábado con una jornada de limpieza submarina y talleres infantiles a Can Marroig. En total, durante las actividades voluntarias organizadas estos días se recogieron cerca de 350 kilos de residuos. El sábado día 5, con la colaboración de Plastic Free y Qué Celeste! se recogieron cerca de cien kilos de residuos de la zona de Cala en Baster; y el día 12 a la limpieza submarina, con la colaboración de Formentera Divers y Vellmarí se recogieron 250 kilos de plásticos, latas, botellas, etc. de zonas como s’Espalmador, Illetes, Racó de s’Oli y Can Marroig.

Además, la Semana del Medio Ambiente contó con la celebración de rutas ornitológicas, que completaron el aforo los dos días, talleres infantiles con Clean Wave y una charla sobre tortugas organizada por el Parque Natural de ses Salines.

Se repetirá

El conseller de Medio Ambiente, Antonio J. Sanz, agradeció, en primer lugar, la colaboración de las asociaciones participantes en esta semana, «que han ayudado a trasladar el mensaje de concienciación de protección y cuidado de nuestro medio ambiente de una manera lúdica». El conseller valoró la buena acogida de las actividades, que eran todas gratuitas, y avanzó que el próximo año se repetirá esta iniciativa.