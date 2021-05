La pandemia dispara la compra de casas de lujo en Formentera

Encontrar una casa en el campo por menos de un millón y medio de euros es una quimera. La media de los precios de venta de estas casas de lujo, solo asequibles a bolsillos poderosos, se sitúa entre los 2 millones y los 4 millones de euros. Claro que siempre hay excepciones con las casas más caras, que llegan a los 8,5 millones de euros.

El metro cuadrado construido en Formentera oscila en una horquilla de entre 7.000€ y 15.000€, en función de la ubicación, las características de la parcela y otros parámetros de confort. Todos estos datos han sido confirmados tras consultar con varias empresas inmobiliarias que se dedican a la compraventa de casas en Formentera. Un sector al alza con la aparición de nuevas inmobiliarias vinculadas con el mercado del alto standing.

Pero el dato definitivo lo aporta el notario de Formentera, Javier González Granados: «Mi percepción es que hay un aumento del precio en general y sobre todo que se están haciendo operaciones de una franja alta [de precios] que antes no existía, un ejemplo es que la franja de 2 y 3 millones de euros hasta hace poco era excepcional, ahora aunque no se puede decir que sea habitual también hay bastantes operaciones en las que se pasa de ese precio».

El notario asegura: «En lo que llevamos de año, cinco meses, he firmado un 80% más de operaciones de compra venta que las que cerramos en todo el 2020, un año en el que se bajó un 10% respecto a 2019, especialmente en los meses de confinamiento».

Compradores: Franceses, belgas, británicos y norteamericanos Hace 10 años los compradores eran italianos, ahora han quedado desplazados por franceses, belgas, holandeses, británicos y norteamericanos, sin olvidar a los españoles, también presentes.

En cambio, en la franja baja de apartamentos construidos en los setenta y ochenta «se ha producido un aumento del precio pero un estancamiento de las ventas».

Otra de las novedades reseñadas por el notario es que hasta ahora el comprador era un particular, aunque fuera a través de una sociedad patrimonial, pero ahora Javier González constata que «hay operaciones en las que intervienen fondos de inversión, aunque se han concretado muy pocas, lo que ocurre es que se ha despertado ese interés por Formentera por esos fondos con interés turístico más que residencial y esto ha ocurrido en el último año».

En este punto, el notario recuerda que por su despacho no pasan todas las operaciones que se hacen en la isla y que sus datos son indicativos de la tendencia en el último año. «Si este fenómeno nos lo dicen en marzo del año pasado no nos lo creeríamos, lo que esta claro es que la crisis en el sector inmobiliario no se ha producido [en Formentera] ni de broma»., manifiesta González Granados.

Las inmobiliarias

El sector de las inmobiliarias también va creciendo a medida que aumenta el interés por comprar en la isla. Actualmente más de una docena de estas empresas tiene oficinas abiertas, incluso recientemente se ha instalado la delegación en la Savina de una de las más reconocidas en el sector del lujo, Viva Sotheby’s. Mirjam de Boer, director de marketing, señala: «La pandemia ha causado la exigencia de las familias de salir de las grandes ciudades para vivir en lugares más seguros, menos poblados y en contacto con la naturaleza». «Además de buscar viviendas más grandes, los compradores dan prioridad al espacio exterior». En el caso de esta agencia hay ofertas a partir de 1,35 millones de euros.

El responsable de la sección inmobiliaria de MA, Felip Portas, que lleva años trabajando en el sector desde Formentera, asegura: «Ha aumentado la demanda de viviendas y lo atribuyo a que hay gente con alto poder adquisitivo a la que la pandemia le ha hecho reflexionar y se hacen el planteamiento de comprar una casa en un sitio agradable, seguro y Formentera cumple esos requisitos y eso se ha notado, hay un aumento de demanda importante».

Respecto a los precios, Portas señaló que «el rango alto está entre los 7.000 y los 14.000 y 15.000 euros el metro cuadrado». La casa más barata que tiene esta agencia está en 1,45 millones y la más cara en su catálogo está en 8,5 millones de euros.

Aitor Fernández, representante de la inmobiliaria Cecilio, que trabaja tanto en Ibiza como en Formentera, lo tiene claro: «Ha aumentado la demanda en Formentera y en Ibiza, el público medio ha perdido potencial de compra y la gente con dinero invierte en inmobiliaria y Formentera al ser un sitio privilegiado es foco de interés porque asegura rentabilidad». Fernández confirmó los precios citados y añadió: «Un terreno para construir de 15.000 metros con licencia, sale a 10.000 euros el metro, luego lo que te cueste la casa». En su caso señala que la casa más barata la tiene en 800.000€ y la más cara en 3,5 millones de euros. Añade que en el mismo estilo de casa comparado con Ibiza, en Formentera los precios son «entre un 15 y un 20% más caros». Hace poco esta inmobiliaria vendió un apartamento de 45 metros cuadrados en es Pujols por 250.000€.