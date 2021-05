Francisca Ferrer Ferrer, que hace veinte años tuvo una tienda de telas y costura, se ha lanzado a confeccionar con aguja, hilo y máquina de coser tapices con distintos motivos. La muestra se puede ver entre el 23 y el 30 de mayo en la sala parroquial de la iglesia de Sant Ferran con motivo de la fiesta patronal. De entrada, se declara enamorada «del tacto de las telas, de sus colores». «Como lo guardaba todo he recuperado todos esos recortes, cada tela que pongo me sale desde el alma, porque me lo pide el momento, es como abrir una ventana y volar», asegura.

Con un estilo naif se aprecia en el resultado el enorme trabajo realizado por Francisca en el último año.

Entre los temas que propone está el mundo marino, pero también aborda paisajes, situaciones e incluso edificios de Formentera, sin olvidar los motivos florales por los que empezó.

Francisca Ferrer no esconde que está un poco inquieta a la hora de presentar su trabajo: «No sé si a la gente le gustará o no pero es un poco para animar las fiestas». De forma autodidacta y a base de equivocarse y volver a empezar su piezas comenzaron a tomar sentido. Luego su círculo de amistades la animaba a exponer. Se puso en contacto con la parroquia y allí está la muestra.