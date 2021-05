Salud adaptará las urgencias en Formentera a la demanda estival

«El compromiso del Área de Salud de Ibiza y Formentera es adaptar la atención a las urgencias de Formentera a la demanda, como se viene haciendo desde 2016, con el fin de proporcionar una correcta asistencia». «El refuerzo veraniego en los hospitales de Balears se concretará durante las próximas semanas, como se hace cada año».

Esa fue la respuesta oficial del Área de Salud tras la pregunta que formuló ayer en el Parlament balear la diputada de Formentera, Silvia Tur, a la consellera de Salud del Govern, Patricia Gómez, y que no interpretó de forma correcta al pensar que Tur se interesaba por la implantación del servicio del Samu 061 en vez de por el refuerzo de verano del área de Urgencias del Hospital de la isla. Gómez pidió entonces disculpas: «Perdone, pensaba que me hablaba del 061, soy yo la que no ha entendido la pregunta, en cualquier caso tendré que revisar esta cuestión, entiendo que si está justificado se ponen los recursos».

Las atenciones en Urgencias bajaron en los meses de verano de 2020 un 50% respecto a mismo periodo de 2019

Tur insistió en que la petición al Govern es la de «mantener los servicios de los últimos veranos para reforzar Urgencias y que el 061 no tiene nada que ver con las Urgencias del Hospital».

Mientras, fuentes del área de Salud pitiusa recordaron que este verano, al igual que en los anteriores, habrá refuerzo de un técnico de laboratorio y otro de radiología, lo que supone la contratación de cuatro profesionales (dos por especialidad) en los meses de verano con el objeto de agilizar las pruebas diagnósticas.

El servicio del Samu 061 (urgencias extrahospitalarias) funcionó el pasado año a partir de 1 de julio y este verano se adelanta un mes, al 1 de junio.

Desde el Área de Salud pitiusa se recordó que en 2020 «no hubo refuerzos en Urgencias, debido a la repercusión que tuvo el servicio del 061». En cambio, entre 2016 y 2019 sí que se amplió cada verano la plantilla en Urgencias del hospital con un médico y enfermero. El motivo de que en 2020 no se siguiera esa norma tiene que ver con la bajada de la actividad, relacionada con la población flotante, debido a la pandemia. Según los datos facilitados por el Área de Salud, en 2020 se produjo una bajada de las atenciones urgentes de un 40% de media anual respecto a 2019, y en los meses de verano la diferencia fue del 50%. En 2020, los dos equipos de Urgencias atendieron a 10.215 personas, mientras que en 2019 la cifra fue de 16.662 atenciones.