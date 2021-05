A raíz de la aprobación por unanimidad en la Comisión de Justicia del Congreso de una propuesta del PP para crear un juzgado de paz en Formentera, el partido Gent per Formentera (GxF), que lidera el gobierno insular, agradeció a ERC la presentación de una enmienda para reclamar la creación de un nuevo partido judicial para la isla y separado del de Ibiza, al que pertenece ahora.

Según esta formación, «gracias a la enmienda de ERC se ha incluido la creación de un juzgado de primera instancia e instrucción».

GxF recuerda en la nota de prensa que se trata de «una demanda histórica». «En 2001 ya encontramos declaraciones del juez decano de Ibiza sobre esta materia, en el sentido de la necesidad de un juzgado en Formentera», remarcan desde GxF.

Al mismo tiempo, se alegran de «que ahora el PP, y en otras ocasiones el PSOE, exijan estos derechos para Formentera cuando están en la oposición». «Pero lamentamos que no consideren oportuno hacerlo una realidad cuando gobiernan», matizan. Recuerdan que en 2017, el PP no atendió la «demanda histórica» y no aprovechó la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de ese año, que hubiera permitido que ese juzgado fuera una realidad, apuntan.