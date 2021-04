Los hoteleros de Formentera insisten en pedir test a los turistas

La Asociación Hotelera de Formentera renovó ayer su junta directiva eligiendo a Juanma Costa (Paya Hotels) como presidente de esta patronal que agrupa más de 10.000 camas hoteleras. La nueva directiva se completa con Vicent Bonet (Hotel Tahití), como vicepresidente; Noelia Ferrer (Hotel Sa Volta), como secretaria, y la tesorera es Lina Serra (Hotel Maysi).

Además de renovar la directiva y destacar la labor de la anterior, que ha presidido en los últimos ocho años Vicent Tur, los hoteleros analizaron la situación sanitaria así como las previsiones turísticas de esta temporada.

La patronal hotelera hizo pública «la preocupación de todo el sector sobre la necesidad de dotar de una infraestructura sanitaria suficiente a la isla para poder ofrecer servicios de pruebas de PCR y antígenos para todos los turistas que lo precisen como requisito para entrar de vuelta a su país de origen, si así lo solicitaran los gobiernos respectivos».

También se informó a los asociados «de las gestiones que está realizando el Govern balear para cerrar el acuerdo con un establecimiento local, que sería el ‘hotel covid’, para aquellos turistas que dieran positivo durante su estancia en la isla».

La reunión concluyó con una declaración por parte del sector en la que se compromete a «continuar trabajando y colaborando con las autoridades locales y autonómicas, como en estos últimos meses, para garantizar la seguridad sanitaria a nuestros turistas y convertir Formentera en un destino seguro y de confianza, con el esfuerzo conjunto de instituciones, empresarios, trabajadores y ciudadanos».

El nuevo presidente

Juanma Costa Escanellas fue alcalde (PP) de Formentera, entre 2003 y 2005, y más tarde fue conseller de esa formación en la oposición, hasta que finalmente se desvinculó de la política activa.

En el ámbito empresarial siempre ha sido muy activo y dirige el grupo familiar Paya Hotels. Además, es el actual vicepresidente de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera.

Tras su elección como presidente de los hoteleros de Formentera, manifestó: «Se trata de asumir, con responsabilidad, la presidencia de uno de los sectores económicos más importantes de Formentera; ahora me ha tocado a mí. Esta asociación ha tenido muchos presidentes y ahora están de nuevo en la directiva como Vicent Bonet y Noelia Ferrer».

Juanma Costa añadió: «Ya no podemos decir que somos la generación de los hijos de los primeros empresarios, ahora nos toca a nosotros».

Costa se mostró especialmente satisfecho con la nueva directiva, en cuyas vocalías se incorporan nuevos miembros y se recupera a otros destacados.

El nuevo presidente resumió que actualmente el sector hotelero «se siente en una combinación que va entre la incertidumbre y la esperanza, pero sobre todo esperanza para que como mínimo vaya mejor que el año pasado, teniendo en cuenta que el pasado año para el hotelero no fue bien, cosa que no ocurrió en otros sectores, aunque realmente no fue bien para nadie».

Costa insistió en que la principal preocupación «es dar seguridad a la gente que nos visite y tenemos que ofrecer, de forma fácil, hacer pruebas diagnósticas en la isla, es algo que tenemos que ofrecer y ahí estamos todos, con las instituciones para facilitarlo todo».

Nueva Junta. Nuevo presidente, y vicepresidente

Juanma Costa asume la presidencia de la Asociación Hotelera y cuenta, en la vicepresidencia, con un anterior presidente de su generación, Vicent Bonet.

Empresarios. «No somos ya la generación de los hijos...»

Costa destaca el compromiso actual de este colectivo hotelero, con empresas que ya están en manos de los actuales empresarios y que entre todos suman unas 10.000 camas hoteleras.

Seguridad. Ofrecer garantías a los visitantes

Los hoteleros insisten en que este verano Formentera debe contar con una instalación que permita a los visitantes hacerse pruebas covid, cuando sus países se lo requieran.