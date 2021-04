Formentera pide un criterio por islas para aplicar las restricciones

El presidente de la Pime local, Pep Mayans, trasladó el sentimiento del resto de entidades (Asociación Hotelera y Cámara de Comercio de Formentera): «Hemos pedido al conseller, la presidenta del Consell también se lo ha dicho, que cuando se tomen medidas que se detallen para cada isla».

Recalcó que agradecían la visita Negueruela pero «que en la Mesa del diálogo social que se reúne en Mallorca hay un represente, en mi caso de Pime Balears, pero estaría bien que se reuniera con cada sector insular». Insistió en que cada isla sabe lo que ocurre en su territorio y «por eso pedimos que se particularice, sin salirnos del contexto de pandemia en el que estamos todos».

Mayans también trasladó la incertidumbre del sector turístico, desde empresarios a trabajadores, ante el levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo.

En este caso, el conseller Negueruela les trasladó que «aunque no haya estado de alarma y no haya toque de queda, seguirán las restricciones, según el amparo de los tribunales, es decir, que habrá restricciones pero sin toque de queda, extremo que el conseller me ha asegurado que están mirando», manifestó Mayans.

Tests

La presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, entregó una copia a Negueruela del Plan de Reactivación Turística, aprobado por la Comisión insular de Ordenación y Promoción Turística, consensuado con la oposición de Sa Unió y la patronal en el seno este organismo.

Este plan se divide en cuatro áreas sobre aspectos sanitarios, control de estas medidas, información y un paquete referido a temas económicos, de promoción y modelo turístico.

El plan da prioridad al montaje de una infraestructura sanitaria temporal para poder cubrir la demanda de tests diagnósticos, ya sean PCR o de antígenos.

En ese sentido, el conseller balear se mostró receptivo a la hora de colaborar en una instalación que dé respuesta a esa demanda, teniendo en cuenta la falta de alternativas sanitarias en la isla.

Mientras, la presidenta avanzó: «Nos hemos puesto en contacto con empresas especializadas en este tipo de pruebas para que nos presenten una posible oferta para dar el servicio en Formentera con precios competitivos».

Esta medida permitiría dar respuesta a los visitantes de países que exigen pruebas covid a sus ciudadanos cuando regresen de sus vacaciones, que tendrían que pagar ellos.

Este servicio también serviría «para que los empresarios y trabajadores puedan hacerse pruebas, de forma periódica, y se pueda garantizar así la seguridad sanitaria hasta que Formentera obtenga el porcentaje suficiente de inmunidad comunitaria», indicó Ferrer.

Otra demanda de la institución insular es un calendario a partir del final del estado de alarma «con medidas a lo largo del verano que tengan en cuenta las características específicas de Formentera», indicó su presidenta.

Estadísticas diferenciadas para la población flotante

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, insistió también en la necesidad de que se establezcan dos tipos de cómputos a la hora de analizar la incidencia acumulada de casos de contagios de covid. Por eso el Plan del Consell pide que se discrimine la población residente de la flotante (visitantes) ya que debido a la poca población fija, el criterio de la incidencia acumulada podría dispararse, distorsionando la realidad del contagio entre la población. Esta demanda, según ha asegurado Negueruela, ha sido contemplada y trasladada al Gobierno central.