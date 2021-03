Lo que iba a ser el inicio de la vacunación masiva para personas nacidas en 1966 y años posteriores en Formentera se quedó en un amago, ya que ayer solo se vacunaron 28 miembros de Protección Civil que estaban citados dentro de los grupos de riesgo. En semanas anteriores se vacunaron sanitarios, docentes e integrantes de las fuerzas de seguridad. Para iniciar la campaña masiva de vacunación la conselleria balear de Salud había montado una primera línea de vacunación en el hospital de la isla, atendida por tres profesionales que, a partir de hoy, tenían previsto administrar la vacuna de AstraZeneca a la población insular de 55 años.

Pero todo cambió abruptamente ayer por la tarde al decidir el Ministerio de Sanidad la suspensión de la administración del antídoto de AstraZeneca ante la posibilidad de que pueda estar detrás de varios casos de trombosis graves en varios países de Europa y también en España.

Según explicó ayer al inicio de la campaña en el centro hospitalario el coordinador de enfermería y responsable de vacunación en Formentera, Onofre Sáez, a partir de hoy tenía que empezar la administración de la vacuna a los nacidos en el primer semestre de 1966, para seguir luego con los del segundo semestre y continuar con las personas nacidas en 1965 y así, sucesivamente, hasta 1976. Una campaña que queda ahora paralizada hasta que el Gobierno de España decida si la vacuna de AstraZeneca es segura. Sáez recordó que otra línea de vacunación que sigue funcionando en la isla es la de mayores de 80 años que se están vacunando, a través de Atención Primaria, con el antídoto de Pfizer.

Los grupos de riesgo como sanitarios, docentes, fuerzas de seguridad y Protección Civil ya han sido todos vacunados

Ayer los primeros en ser citados en el hospital formenterés fueron Carlos Sánchez (42 años), Daniel Juan (35 años) y Francisco Moya (45 años). En total recibieron la dosis hasta 28 miembros de la Agrupación de Formentera de Protección Civil. Todos ellos se mostraban satisfechos por haberse podido vacunar, aunque en ese momento, a las tres y media de la tarde, no sabían que el Estado suspendería pocas horas después la administración de la vacuna cuya primera dosis se les acababa de inocular.

Seis alumnos positivos y ningún grupo en cuarentena en las Pitiusas

Seis positivos entre los alumnos y ningún docente contagiado. Es el resumen de la última actualización de casos en los centros educativos de las Pitiusas, según comunicó ayer la conselleria de Educación. Los seis positivos entre los escolares se detectaron en Ibiza. Se trata de unas cifras «bajas», indica la conselleria, que destaca que no sólo no se tuvo que poner ningún grupo escolar en cuarentena en las Pitiusas sino que, además, no arrastraban ninguno en aislamiento de semanas anteriores. En el total de Balears, el dispositivo Educovid diagnosticó de coronavirus a un docente de Mallorca. También a 50 de escolares. Los estudios de contactos de todos ellos fueron negativos.

Los contagios bajan de 150, pero se mantienen los ingresados en planta y UCI

Los casos activos de coronavirus en Ibiza son ya 144, cifra que no se registraba desde el verano. Se alcanza este número, un 5,9% inferior al del domingo, tras una jornada en la que el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses diagnosticó de covid a cuatro personas y los facultativos dieron 13 altas. Lo que no se ha reducido son los hospitalizados. Siguen siendo los mismos que el domingo: 38, de los que 33 están ingresados en Ibiza y cinco en Son Espases, en Mallorca. En Ibiza hay 21 ingresados en plantas Covid y doce en unidades de críticos, cifra que está costando reducir. En sus casas se encuentran 106 personas, todas ellas en Ibiza, ya que Formentera continúa libre de covid.