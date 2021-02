El área de Territorio del Consell de Formentera ha regulado que las obras de reforma de casas que no impliquen ampliación y que no estén afectadas por figuras de protección patrimonial puedan solicitar, mediante una comunicación previa, no una licencia como hasta ahora, sino el inicio de este tipo de obra y comenzarla 10 días después de la petición.

«Es decir, basta con hacer una solicitud a través de la OAC o la OVAC, para la reforma en cuestión, siempre que no signifique una ampliación, y en 10 días se puede empezar la obra», explicó el conseller Rafael González.

Obras menores

Por otra parte, los permisos relativos a obras menores, siempre que no estén afectadas por patrimonio, también se pueden solicitar por comunicación previa y, en este caso, se pueden iniciar al día siguiente de su petición.

«Con estas mejoras en la agilización de los trámites hemos querido simplificar el procedimiento en las obras que no suponen ningún tipo de ampliación para hacer más ágil el proceso tanto para los ciudadanos, como para las empresas del sector de la construcción», destacó González. Al mismo tiempo, con la simplificación de estos procedimientos, se espera aligerar la carga de trabajo del área de Territorio.

El conseller de Territorio recordó que con la campaña ‘Formentera se cuida en cada rincón’, lanzada a finales del pasado año para reactivar el sector de la construcción local y la economía, las tasas de las obras menores que aplica la institución local en esta materia están bonificadas al 100% y el impuesto sobre construcciones al 95% hasta el 30 de abril.