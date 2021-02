El partido Gent per Formentera (GxF), que gobierna en coalición con el PSOE el Consell de Formantera, denunció ayer, a través de un comunicado, «la situación límite que viven muchas familias en Formentera debido al retraso en el pago de las prestaciones a las que tienen derecho». Por lo que exigen al Estado «una gestión adecuada y eficiente del SEPE en Formentera».

GxF pide al Gobierno central, responsable del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y al Govern balear que pongan al día los pagos y mejoren la atención a las personas que precisan de este servicio.

La formación señala que hay numerosas personas que, pese a tener reconocida una prestación, a día de hoy, desde su entrada en ERTE o finalización de la temporada, «no reciben el ingreso al que tienen derecho».

Esta deficiencia en el servicio, continúa la nota, «es sangrante y se traduce en malestar, incertidumbre y rabia por no poder ser atendido por la administración en un tema tan sensible». Añaden que en una situación de crisis sanitaria como la actual que lleva aparejada una grave crisis económica en nuestra isla, «servicios como éstos no pueden llegar a un estado de colapso como el actual». «No es admisible que, un año después del inicio de la pandemia, no se hayan puesto los recursos humanos necesarios para tramitar la previsible avalancha de solicitudes».

Recuerdan que han sido numerosas las solicitudes de agilización de este servicio, tanto desde el Consell de Formentera como por parte de la diputada en el Parlament Silvia Tur, «pero no han obtenido una respuesta adecuada por parte de la administración competente». La descripción que realiza de este servicio GxF es la siguiente: «La atención presencial en nuestra isla es insuficiente, esporádica y no se ajusta a las necesidades; la atención telefónica es también muy deficiente; los medios telemáticos tampoco funcionan adecuadamente y con frecuencia no resuelve el problema porque no ofrecen una atención personalizada». Además, recuerdan que muchas personas no disponen de los medios ni conocimientos necesarios para acceder a los servicios de forma telemática.

Esta reclamación no es nueva, ya en julio de 2020 la coalición Sa Unió, en la oposición, denunció el «abandono» en el que se encuentran los usuarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La denuncia, que realizó a través del diputado nacional del PP Miquel Jerez, incidió en la falta de personal para atender de forma presencial a los usuarios.