Empieza el curso más incierto en Formentera

Carteles por todas partes, geles a la entrada de las aulas, flechas en el suelo que indican por donde se debe entrar y salir, mascarillas, padres inquietos y niños deseando volver a encontrarse con sus amigos. Ese fue el escenario con el que se encontraron ayer los alumnos que tomaron contacto con sus centros educativos y profesores en una jornada de información y adaptación.

Parte de los 1.310 alumnos de todos los niveles educativos que siguen su formación en Formentera tuvieron ayer la primera toma de contacto con sus centros educativos en una jornada marcada por la aplicación de las normas sanitarias en todos los recintos escolares. El resto de los alumnos (casi la mitad) que siguen clases presenciales, desde Infantil hasta primero de la ESO, pisarán hoy las aulas por primera vez siguiendo el protocolo que estos días se aplica para informar a las familias y alumnos sobre las normas sanitarias e higiénicas para evitar el contagio del coronavirus.

En los colegios de Infantil y Primaria del Mestre Lluís Andreu (Sant Francesc), de Sant Ferran y del Pilar de la Mola, la normalidad fue la tónica dominante, tal y como confirmaron los respectivos directores en una jornada dedicada (como la de hoy) a explicar a los alumnos cómo se van a organizar dentro del colegio y cuáles son las medidas de seguridad e higiénicas que se aplicarán.

En el IES Marc Ferrer, los alumnos de 1º de la ESO, unos 90, que siguen la enseñanza presencial separados en cuatro grupos, fueron los primeros en acudir a las aulas. A partir de mañana se irán incorporando el resto de niveles educativos hasta que el 16 de septiembre ya esté el centro a pleno rendimiento, incluida su oferta de ciclos formativos (FP), explicó su directora.



Nuevo curso, nuevo escenario



Los niños y jovenes que acudieron ayer a los colegios y al instituto se encontraron con un nuevo escenario en el que tienen que moverse de forma distinta y unas nuevas normas que tendrán que ir integrando progresivamente.

Al colegio Mestre Lluís Andreu acudieron ayer unos 190 alumnos. Todos entraron en orden y por puertas separadas, incluidos los de Infantil (de tres a cinco años) que no están obligados a llevar mascarilla. En cada acceso estaban señalados los correspondientes cursos y el tutor los recibía dando las primeras instrucciones para el acceso a las aulas.

Las familias fueron puntuales y se fueron colocando en fila en cada una de las entradas acompañando a sus hijos, que a partir de los seis años deben llevar mascarilla, hecho al que aparentemente no daban demasiada importancia, más preocupados por encontrarse con algún amigo.

En el exterior, las madres y padres se despedían de sus hijos sabiendo que la jornada iba a ser corta ya que solo estuvieron ocupados dos horas y media. A partir de este lunes ya comienza el horario continuo de mañana en Infantil y Primaria.

En el exterior de este colegio estaba Cristophe Denhel con su hijo, esperando ambos la entrada: «Él es el primero que me recuerda que me tengo que poner la mascarilla y lavar las manos, a veces incluso me riñe». Este padre apunta que ha sido perfectamente informado sobre las medidas higiénicas y sobre cómo va a funcionar el centro, así como de los riesgos. En cuanto al temor que pueda sentir, apunta: «Tenemos la suerte de vivir en Formentera y creo que estamos bastante protegidos, pienso que si todos cumplimos no habrá problemas».

Sabrina Campillo es otra madre que acompañó ayer a su hijo. En su caso reconoce que sigue teniendo dudas, «sobre todo qué hacer en caso de contagio». En cambio, es partidaria de que empiece el curso escolar y se muestra de acuerdo con el uso de la mascarilla: «Mi hijo tiene 11 años y eso ya lo tiene asumido», resume.

Beatriz de la Dueña acompaña a su hijo, que cruza ilusionado la puerta del colegio. «Tiene muchas ganas, tiene ganas de empezar un curso nuevo, con grupo nuevo. En casa ya le hemos explicado el porqué de todo, le pueden más las ganas de empezar que el resto». Sobre los temores que pueda tener, afirma: «Quería, sobre todo, que empezara el colegio, para ellos es necesario, hay una nueva situación y todos nos tenemos que adaptar».

A pocos metros está Esperanza Juan, otra madre que compartió sus sentimientos: «Hay un poco de incertidumbre pero mi hijo ha venido con ganas; sobre las mascarillas lo llevan bien, quizá mejor ellos que nosotros». Esta madre intenta lanzar un mensaje positivo: «No quiero perder la esperanza pero lo veo muy complicado [este curso], es muy difícil que se apliquen todas las medidas pero vamos a intentarlo todos juntos».

Emanuel Echevarría, un padre con un hijo de tres años, se muestra más crítico: «Las medidas son una chapuza, para los más pequeños habrían tenido que esperar un poco más, es mi opinión». Mientras observaba a su hijo a través de la verja, apunta: «Son niños, son muy pequeños y necesitan jugar e interactuar entre ellos. Con esa edad es muy difícil decirles que no se acerquen entre ellos».