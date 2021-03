«Con el Covid ha quedado demostrado que, si la dejamos, la naturaleza es capaz de recuperarse». Así se pronunció el conseller de Medio Ambiente de Formentera, Antonio J. Sanz, en el foro virtual 'El valor de la biodiversidad en tiempos de Covid', organizado el miércoles por el Club Diario de Ibiza.

El representante de Formentera debatió con el responsable de la Asociación Despierta y director de comunicación de The Climate Reality (organización de Al Gore en España), Ángel Cano, sobre la relación entre el Covid-19 y la naturaleza en un foro virtual moderado por el periodista de Diario de Ibiza Joan Lluís Ferrer. Estaba prevista la participación del profesor de investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y profesor asociado a la Universidad Rey Juan Carlos Fernando Valladares, que finalmente no pudo asistir por causas de fuerza mayor.

Más conciencia medioambiental

Ángel Cano incidió durante todo el foro en la importancia de potenciar la conciencia medioambiental de la población, que «no sabe lo que está pasando». El ponente afirmó que la interacción del ser humano con los animales está tan alterada, «que podemos comer especies que antes no se comían». Cano destacó ejemplos como el murciélago o los pangolinos, y se refirió a que la población humana ha crecido tanto que ahora llega a lugares a los que antes no accedía. «Los animales salvajes desarrollan patógenos cada vez más fuertes por la contaminación de sus hábitats», que a ellos pueden no afectarles pero que pueden tener consecuencias graves en el ser humano. «Cuando estas enfermedades llegan a nuestro entorno urbano, las posibilidades de contagio aumentan porque estamos más expuestos al permanecer [los virus] más tiempo en el aire a causa de la contaminación», expresó.

Respecto a la rápida propagación de estas enfermedades, Ángel Cano se refirió al mundo global: «Si alguien en Wuhan come murciélago, se infecta, y luego viaja a otra parte del mundo las posibilidades de contagio se multiplican», comentó. «Una de las consecuencias del Covid es que las fronteras van a estar más controladas».

Transformación natural

El conseller de Medio Ambiente de Formentera destacó la transformación de algunos espacios naturales de la isla tras el confinamiento. Con unos vídeos submarinos de inmersiones en diciembre de 2019 y en la primera salida tras el confinamiento, demostró cómo la vida se había multiplicado bajo el mar. «Sin el impacto del hombre, hay más vida».

Tras el tiempo de confinamiento, y al comprobar los cambios que se han producido en diferentes entornos naturales, «la gente se ha dado cuenta de que tenemos a los animales oprimidos», aseveró Ángel Cano.

El responsable de la Asociación Despierta fue más allá, y reclamó a los gobiernos un compromiso firme para acabar contra el cambio climático: «Los gobiernos pueden cambiar grandes cosas en un corto espacio de tiempo, como ha demostrado el Covid. Hemos aprendido que, cuando queremos, podemos». En este sentido, destacó que el Covid acompañará a la sociedad durante «unos meses», pero el cambio climático permanecerá durante muchos años. «Es un problema mucho más grave que el Covid».

Otras enseñanzas del Covid-19

Respecto a las enseñanzas que la sociedad ha podido aprender del Covid-19, es que «hemos aprendido a vivir con menos», en palabras de Cano, quien aprovechó para remarcar la importancia de cada decisión de compra de cada persona para definir el futuro del planeta, tanto por la procedencia del producto como en relación a los métodos de producción, las formas de presentación (uso de plásticos)...

Por otro lado, el representante de Formentera apeló a la organización de conferencias, foros y otros eventos de forma virtual, «sin necesidad de que un buen número de personas se desplace», y evitando así la contaminación propia de estos desplazamientos. Ambos ponentes se mostraron convencidos de que «las videoconferencias han llegado para quedarse».

Pequeñas acciones

Antonio J. Sanz recordó cómo la población ha asumido rápidamente nuevos hábitos como el uso de mascarilla o la necesidad de mantener distancia social con la llegada del Covid-19, y destacó la importancia de incorporar pequeñas acciones en el día a día que ayudan a proteger el entorno: desde reducir el consumo innecesario de energía a generar menos residuos. «Estamos colapsando el medio ambiente», incidió.

El conseller destacó las acciones que está desarrollando Formentera para «tomar medidas para parar la crisis climática» en su territorio: desde proyectos de concienciación ciudadana, la apuesta por las energías 100% renovables, la limitación del consumo de plásticos de un solo uso y la promoción de una movilidad más sostenible.

El periodista Joan Lluís Ferrer puso sobre la mesa la reducción de trayectos marítimos entre Ibiza y Formentera incluso en temporada alta, y Antonio J. Sanz destacó que «se reduce la frecuencia, no el número de plazas», con el objetivo de que haya mayor aprovechamiento en los barcos que viajan entre las islas.

Fomentar la cultura de la reutilización es otra de las grandes tareas pendientes de la sociedad, según Antonio J. Sanz, quien habló también de la importancia de fomentar la separación de los residuos en el origen, aprovechar los residuos orgánicos para generar energía y adquirir nuevos hábitos que ayudan a reducir el impacto medioambiental: «Haz todo lo que esté en tu mano».

El foro virtual se cerró con un vídeo de la desescalada en Formentera en el que, a través de impactantes imágenes de la isla, se invita a pensar en un futuro más sostenible para todos.