El pasado miércoles recibí una llamada del Hospital de Formentera en la que una voz amiga me anunciaba que mi domicilio había sido seleccionado para participar en la encuesta nacional promovida por el Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III y la conselleria de Salut del Govern balear sobre el Covid-19.

Se trataba de una invitación a participar, de forma voluntaria, en este estudio que «persigue obtener información más real sobre las dimensiones y la evolución de la epidemia del Covid-19 en España y sobre cuál es el estado inmunitario de la población española en relación al nuevo coronavirus que la causa, el SARS-CoV-2».

El estudio se realiza en Formentera a 450 personas y la toma de muestras comenzó el pasado 1 de mayo. En Ibiza participan 1.070 personas y se comenzó el 30 de abril.

La voz amiga del Hospital me informa de que las pruebas son una serie de preguntas sobre tu estado de salud y que consisten en un pinchazo en el dedo y una extracción de sangre, pero además en Balears se realiza un frotis nasofaríngeo, para tomar una muestra de las secreciones de la garganta y nariz para comprobar si el coronavirus está presente en la faringe y nariz.

Tras unos momentos de duda acepté e inmediatamente me dieron cita para la mañana de ayer, indicándome por dónde me tenía que dirigir para evitar pasar por determinadas zonas hospitalarias.

En el gimnasio de rehabilitación, una enfermera me ofrece unos guantes y me cambia la mascarilla que traía por otra nueva: «Como viene de fuera se la tengo que cambiar, pase».

Dentro, el personal sanitario que atiende es prácticamente irreconocible. Un enfermero parapetado tras una mampara con guantes y mascarilla te vuelve a explicar en qué consiste el estudio y las pruebas que te van a hacer para luego firmar tu consentimiento en un documento.

Acabada la entrevista, una enfermera con equipo de protección individual, tres pares de guantes, doble mascarilla y pantalla protectora, que se cambian cada dos horas, te espera para realizar un pequeño pinchazo en el dedo y extraer unas gotas de sangre, que deposita en la placa del test rápido. Esta prueba, cuyo resultado tarda 12 minutos, detecta los anticuerpos frente a este coronavirus.

La segunda prueba es una venopunción, una muestra de sangre que se analizará en laboratorio. En este caso se trata de medir anticuerpos mediante técnicas de laboratorio que podrían detectar con mayor precisión la existencia de estos en el organismo.Después es el frotis de faringe y nariz, que se hace en las pruebas realizadas a los ciudadanos de Balears.

Las muestras se analizarán en el laboratorio de microbiología del Hospital Universitario de Son Espases y serán almacenadas durante un año.

En mi caso el test rápido fue negativo, noticia que fue recibida con evidente alegría no solo para el que suscribe sino también entre los profesionales que me atendieron. Pero el estudio no acaba aquí, ya que las pruebas se repiten dentro de 21 días y una tercera vez, pasados otros 21 días, aunque se puede retirar el consentimiento en cualquier momento.

Con esos datos se podrá observar si hay cambios en la infección en ese tiempo, entre la población que se ha participado en esta encuesta, y Salud dispondrá de datos epidemiológicos útiles para controlar la epidemia.