Los nueve quioscos de playa de Formentera autorizados para abrir todo el año (en invierno los fines de semana) se mantienen cerrados desde la declaración de estado de alarma aunque habrían podido dar servicio desde que la isla entró en fase 1 de la desescalada por el coronavirus, el pasado 4 de mayo, utilizando el 50% de su terraza exterior, igual que el resto de locales que ya han podido abrir sus terrazas.

La limitación de la superficie de ocupación del propio chiringuito, unido a las medidas de distancia social e higiene que se deben aplicar ha hecho que este sector se lo piense dos veces antes de abrir.

El Consell de Formentera mantuvo una reunión con la Pimef, en la que se abordó la situación de los concesionarios de servicios de playas. El conseller de Medio Ambiente, Antonio Sanz, responsable de la ordenación de playas, explicó que había solicitado una aclaración al Instituto balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) para precisar en qué condiciones pueden abrir estos establecimientos: «Es cierto que podrían abrir en las mismas condiciones que las terrazas de un bar en esta fase 1».

El 50% del aforo

El conseller manifestó: «Hemos pedido un protocolo más adaptado a su casuística, para que se pudiera abrir, ya que estaría permitido». Sanz señaló que hay muchos detalles pendientes de aclarar, «partiendo de que los quioscos solo podrían abrir el 50% de la capacidad de su zona exterior». «También tendrían que utilizar utensilios desechables, debido a la limitación de agua que tienen para garantizar la higiene de la vajilla, en referencia a vasos, platos y cucharillas, entre otros».

El conseller aseguró que han solicitado «los protocolos de desinfección de estos locales, igual que con el tema de las hamacas y sombrillas, que cuando llegue el momento, deberán ser desinfectadas después de cada uso».

También explicó que estas medidas afectarán a las escuelas de vela, a la hora de compartir material de navegación, por lo que se tendrá que desinfectar con unas medidas determinadas.

Sanz precisó que el equipo de gobierno está en contacto con el sector de los concesionarios de playa y que esperan la respuesta del Ibassal, «aunque es cierto que ya han salido algunas aclaraciones, esperamos estas precisiones que afectan a los trabajadores y a los clientes» de este sector.

Hamacas y sombrillas

En el caso de las hamacas y sombrillas también se ha planteado la duda, pero el conseller de Medio Ambiente señaló: «Si el baño no está permitido, tener una persona en una hamaca no se puede ahora mismo, por lo que no tendría mucho sentido» montar estos elementos. La situación se desbloqueará en las playas el 1 de junio, cuando Formentera junto a las islas de El Hierro, La Graciosa y la Gomera (Canarias) inicie la fase 3 de la desescalada, una semana antes que el resto del país.

Entonces el baño recreativo estará permitido en las citadas islas, con restricciones en la ocupación de espacio público litoral, es decir que las hamacas y sombrillas deberán ser desinfectadas después de cada uso: «Esto es lo que tenemos que concretar, pero al final el mensaje es la precaución y el distanciamiento social y si eso se cumple no tiene por qué haber problemas», señaló.