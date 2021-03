Nacido en la isla de Guernsey (Canal de la Mancha) en 1941, Gartel, uno de los fundadres de Jazz&UCO, llegó a Formentera en el 68, un año más tarde que su hermano gemelo, Bruce. Ambos venían de Londres, donde solían tocar free jazz en pequeños clubes del Soho. Hicieron su primer concierto oficial en las Fiestas de Sant Jaume del 22 de julio de 1994. La buena acogida del evento facilitó que el alcalde de entonces, Antoni Serra, les diera permiso para actuar los sábados hasta la una de la madrugada. Sin grandes pretensiones, los músicos de Jazz&Co empezaron a abrirse camino en las noches de verano de la isla.

¿No le costó dejar el ritmo cultural de Londres?

Sí, pero tenía amigos que ya habían estado en Formentera y contaban historias sobre una isla muy primitiva y muy barata. Me llamó la atención. Al llegar me di cuenta de que con dos meses de trabajo en Londres podía vivir seis aquí.

¿Cómo era el panorama musical cuando llegaron?

No había mucho. Sant Francesc estaba muerto por la noche, los bares cerraban... Tampoco había electricidad, así que teníamos que usar generadores para los instrumentos eléctricos. Un desastre ecológico pero entonces no había conciencia medioambiental. En las fiestas traían grupos musicales de fuera pero no había nada de la isla.

En 1998 se constituyeron como asociación. ¿Cuántos músicos eran al principio?

Vicente Rosselló, bajista, que además es el actual presidente de la asociación, Víctor Greseley, pianista, mi hermano Bruce a la batería y yo.

¿Cómo han logrado que la iniciativa crezca y perdure?

No lo sé, ¡es un milagro! No somos los mejores músicos del mundo pero el ambiente que generamos gusta.