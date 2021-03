Daniel Aguilera es el socorrista de la playa de Cala Saona, en Formentera. Cuando comenzó a trabajar se planteó, con discreción, su particular campaña para evitar que los usuarios dejaran sus desperdicios o enterraran sus colillas en la arena. En poco más de mes y medio, recogiendo cada día, ya ha recuperado 3.600 colillas de cigarrillos que muestra en dos garrafas. También recoge todo tipo de plásticos, pajitas y palitos de caramelo, en fin, todos los envoltorios que suelen acompañar a productos de consumo playero. (Mira aquí todas las fotos)

La sirena y los niños

Ayer Daniel recibió la visita de un grupo de alumnos de la Escuela de Verano de la Mola y de Sant Francesc, que estuvieron acompañados por sus monitores, por la consellera de Juventud, Vanessa Parellada, y por los voluntarios de Plastic Free Formentera.

Con sus sombrillas el grupo hizo un corro, cerca de la torre de vigilancia y, en torno a una educadora vestida de sirena, aprendieron un poco más de hábitos cívicos. Entre adivinanzas y juegos, la voluntaria les hizo entender la importancia de ser responsables de los residuos que cada uno produce. La sirena explicó, una y otra vez, la diferencia entre los distintos contenedores o bolsas de reciclaje, azules, amarillas y verdes, y qué tipo de basura debía ir a cada una. Durante la mañana, además del baño y del almuerzo, los niños buscaron pequeños plásticos. De las colillas se encargó el socorrista.

Daniel Aguilera, además de velar por la seguridad de los bañistas tiene tiempo para recoger colillas y plásticos: «No es mi trabajo, aunque hay gente que lo confunde. Pienso que hay que visualizar el problema, mucha gente llega aquí para desconectar de la realidad, pero es el lugar ideal para mostrar la cantidad de colillas y microplásticos que se acumulan en una playa como esta».

Aclara que en todas las playas de Formentera y cerca de los quioscos hay unos soportes con latas vacías de refrescos (recicladas) que se pueden usar como ceniceros. «Lo que pasa es que la gente no lo sabe», señala.

Relata que cuando pasa entre las hamacas y ve que hay personas «que tienen las colillas clavadas como trofeos en la arena, me siento a su lado y, tranquilamente, les explicó que existen unas latas que puede usar para no dejar sus colillas en la arena». Satisfecho, dice que ha convencido a los hamaqueros para que hagan lo mismo. A su juicio, «la playa es como una lasaña, levantas una capa, otra y otra, y allí están almacenados miles de microplásticos, es un trabajo infinito que no sé como vamos a lograr corregir».