La sexta edición del Formentera Film Festival (FFF) finalizó ayer y contó, cada una de las cuatro noches, - el evento comenzó el jueves 16 y finalizó ayer domingo- con la presencia de alrededor de 300 personas, que acudieron para disfrutar de la proyección de los cortos, la música y el arte, según informó el Consell de Formentera.

La ceremonia de entrega se inició anoche con el concierto del grupo Palma Brass Movie Themes, un proyecto de música de la Orquesta Sinfónica de Baleares que busca acercar la música de las películas a todos los públicos.

Viviana Carlet, codirectora del festival junto con Monica Timperi, Silvio Bandinelli y Carlo Migotto, presentó con Xènia Fuertes la ceremonia de entrega.

El premio a la mejor película otorgado por el jurado internacional del FFF fue para 'Marmatuile', un cortometraje mexicano del director Alejandro Saevich. El film combina la comedia con la sátira política, donde destaca el gusto por lo grotesco, siempre acompañado de una cuidada fotografía.

Por otra parte, el premio del público fue para el documental de 'Gaza', del director Carlos Bover y Julio Pérez. El cortometraje trata sobre la vulneración de derechos humanos que sufre la población palestina en la Franja de Gaza.

Más premiados

El premio especial del Jurado Juvenil fue para 'Cerdito', un cortometraje de ficción dirigido por Carlota Martínez Pereda y el premio especial del Jurado Infantil recayó en 'Catherine', el film de animación belga dirigido por Britt Raes. La Mención Especial Collective Signature fue a parar a 'Wave', dirigida por Benjamin Cleary y TJ O'Grady Peyton.

'Raz Dwa cero - On two cero', el documental polaco de Anna Pawluczuk y 'Min bordo - The burden', un corto de animación sueco dirigido por Niki Lindroth von Bahr, obtuvieron dos menciones especiales por parte del jurado.