El fin de semana arranca con las Fiestas de Sant Antoni. El pregón es el viernes a las 19 horas en la carpa y con la gran fiesta Superflower Fabuloso el sábado a las 22 horas.

El viernes y sábado se representa en Can Ventosa la obra 'El canto del cisne y el daño que hace el tabaco', a cargo de la compañía Rita Luna, dirigida por Maruxa Martos y con la actuación de Juanjo Torres y Augusto Benegas. A las 20.30 en la Sala Petita de Can Ventosa.

El Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep proyecta el viernes la película 'Rocketman' De Dexter Fletcher. A las 20.30 horas.

La sala Can Rock de Cala de Bou ofrece el sábado un concierto tributo a Red Hot Chili Peppers a cargo del grupo By the Way. A las 22 horas.

La Sala Teatro Ibiza acoge el sábado a las 23 horas el concierto de Matteo Crocetti & The Groove Machine.

El domingo a las 10 de la mañana el Club Agility Ibiza organiza en sus instalaciones Divercan: Pruebas para la liga Agility.

A las 11 de la mañana de ese mismo día tiene lugar el XXXIX Festival Folclórico de Sa Nostra Terra en el Cine Regio de Sant Antoni.

El domingo a las 12 en el Recinto Ferial de Ibiza el grupo Pica-Pica presenta su espectáculo ‘Fiesta Party’.

El bar Sa Qüestió de Vila tiene el domingo a las 21 una jam sesión con el trompetista ibicenco Pere Navarro.

La Asociación de Vecinos de Sant Agustí organiza el domingo a partir de las 10.30 (salida desde la plaza) una actividad para limpiar caminos de los alrededores del pueblo.