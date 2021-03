El viernes, con motivo de las Fiesta de Sant Jordi, tiene lugar una fiesta miniflower (para los más pequeños) y a continuación la Flower Power. A partir de las 20 horas.

El Centro Cultural de Jesús acoge la X Semana Cultural Japonesa y el viernes la actividad programada arranca a las 18 horas.

OD Ocean Drive organiza este viernes el evento 'Burger Meets Gin'. La cita es a partir de las 19.30 horas en el hotel que se situa en Marina Botafoch. Se puede elegir entre diferentes menús donde las ginebras y las hamburguesas serán las protagonistas.

A lo largo de todo el fin de semana (viernes, sábado y domingo) se celebra el Ibiza Swing Fun Fest en Sant Antoni. Todos los días hay conciertos y clases de baile. La entrada es libre y se puede formar parte de todas las actividades programadas.

El sábado y el domingo tiene lugar en Santa Eulária la primera edición de Auto Retro con exposición y venta de coches clásicos. En el kilómetro 4,9 de la carretera Santa Eulària - Ibiza.

El sábado el municipio de Santa Eulària también coge el Rock in Riu Festival, un cartel que encabezan Los Zigarros. La cita con la música es a las 20 horas en la Plaza España.

El IEE entrega sus Mencions Sant Jordi 2019 en una gala en la que también se inlcuyen actuaciones musicales. A las 20 horas en el centro cultural Can Jeroni de Sant Josep.

Can Ventosa acoge el sábado a las 18.30 la obra 'Amics sempre amics'. Un espectáculo de variedades de zarzuela y cine a cargo de la AAVV Es Clot.

El mismo día el Auditorio de Cas Serres acoge la obra 'Si vienes y no estoy es que me he ido', una comedia escrita y dirigida por Antonio Cantos. A las 20.30 horas.

El domingo se celebra una fiesta infantil benéfica en O Beach de Sant Antoni a beneficio de Apneef. Habrá talleres, baile y actividades. A partir de las 12.