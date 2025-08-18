La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”

En un momento en el que acceder a una vivienda se ha convertido en un reto para miles de españoles, los consejos de expertos como Gonzalo Bernardos cobran especial relevancia. El analista y consultor económico, conocido por sus intervenciones en televisión, sus clases en la Universidad de Barcelona y su presencia en redes sociales, ha vuelto a poner sobre la mesa una idea que puede ser clave para quienes buscan comprar casa: los pisos de herencia.

El experto recuerda que este tipo de propiedades pueden representar uno de los “principales chollos” para los compradores, debido a las circunstancias que rodean muchas veces su venta.

La recomendación clave para quienes heredan

Antes de hablar de oportunidades para compradores, Bernardos lanzó un consejo para quienes reciben una herencia: acudir siempre a un abogado o asesor especializado. Según él, los asuntos de herencias son complejos y, por ahorrarse entre 500 y 1.000 euros, se puede acabar perdiendo mucho más. “En este país pensamos que el sentido común lo arregla todo, y no”, sentenció.

¿Por qué los pisos de herencia son un chollo?

El economista señala que cuando un piso forma parte de una herencia con varios herederos, es habitual que al menos uno de ellos necesite vender con urgencia para obtener liquidez. Esa prisa suele presionar al resto para cerrar la operación rápidamente, incluso aceptando un precio inferior al de mercado.

Bernardos fue claro en su recomendación para potenciales compradores: “Si ven que se está vendiendo un piso en herencia, aprieten, aprieten, aprieten, que alguno necesita el dinero”.

Este escenario abre la puerta a negociar rebajas importantes. El experto sugiere que, al buscar vivienda, se preste especial atención a los anuncios que indiquen que la propiedad procede de una herencia, ya que la urgencia de vender puede convertirse en la mejor aliada del comprador.

En un mercado tan tensionado como el actual, identificar este tipo de oportunidades puede marcar la diferencia entre pagar el precio más alto o conseguir una vivienda por debajo de su valor habitual.