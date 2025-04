Isabel Castellar, concejala de Participación, Formación y Fiestas: «Para ‘hacer pueblo’ es necesario escuchar al pueblo»

El programa incluye más de una treintena de actividades para todos los públicos. ¿Cómo ha sido el proceso de diseño de este calendario tan completo?

En cada fiesta patronal es imprescindible el trabajo y la colaboración de asociaciones y entidades sociales, culturales y deportivas para poder confeccionar el programa. El proceso de calendarización es un trabajo de meses. Las asociaciones del pueblo junto con las entidades, comercios y clubes deportivos se implican activamente en cada fiesta y son la base de cada programa. Tras diferentes reuniones, se llega a consensuar un calendario y las actividades. Unas fiestas patronales deben contar con tradición, cultura, deporte, música y diversión. Todo ello debe ir enfocado a que todos puedan disfrutarlas, desde los pequeños a los mayores, sin olvidar nunca las costumbres que hacen diferente a cada uno de los núcleos que tiene el municipio de Sant Josep.

Las ganadoras de la quinta edición del Concurso de Frita de Matanzas.| ASJ

Uno de los actos más consolidados es el concurso de frita de matanzas. ¿Cómo ha evolucionado esta propuesta y qué cree que la hace tan especial?

‘Sant Jordi va de frita’ ha celebrado este año su quinta edición. La idea surge de unos amigos residentes en el pueblo de Sant Jordi, que iniciaron el evento hace cinco años. Este año cabe destacar que la comisión de fiestas, ‘Sant Jordi va de Festa’, ha tomado el relevo de la organización.

Cada año es más multitudinario y cuenta con el apoyo de diferentes empresas del municipio. En cada edición seleccionan una asociación para donar todo lo recaudado con la frita popular y las huchas de cada puesto. Es una jornada que promociona un plato muy nuestro, como es la frita de matances, y une diversión y solidaridad. Podemos ver a familias, grupos de amigos y entidades sociales compitiendo en este concurso gastronómico por hacer la mejor frita. Mientras cocinan los equipos y una vez finalizado el concurso se puede disfrutar del grupo folklórico de Sant Jordi de ses Salines, que son los encargados, junto con la Banda Municipal de Sant Josep, de dar inicio a los conciertos, un ingrediente más para el éxito de esta jornada.

Las actividades familiares e infantiles tienen un gran protagonismo en el programa. ¿Cómo están respondiendo las familias a estas propuestas?

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep, ciudad amiga de la infancia, siempre hemos apostado por poner las actividades familiares e infantiles en el epicentro de toda la programación festiva y, en cada acto, contamos con una muy buena respuesta de nuestros vecinos. Creemos que incluir actividades enfocadas a todas las edades es primordial en cualquier fiesta y acto que se organiza desde el Ayuntamiento. Un ejemplo es el Mercat Artesanal de Sant Josep, que cada sábado tiene una propuesta para los más jóvenes de la casa.

Esta edición cuenta con propuestas originales como la Roller Disco Party o la caminata bajo la luna rosa. ¿Qué acogida tienen este tipo de actividades?

Estas actividades surgen de escuchar y de la participación de los jóvenes. La Roller Disco Party es una propuesta del área de Juventud y de los jóvenes del municipio. La de Sant Jordi es la segunda que realizamos este año. Cada edición cuenta con una alta participación. Tanto en el polideportivo de Es Cubells como en Can Guerxo ha sido todo un éxito.

Un programa de fiestas debe estar pensado para todas las edades y con gran variedad de propuestas. Las caminatas son una apuesta del área de deportes. En cada programa encontramos excursiones por nuestro entorno como la pujada a sa Talaia, las marchas nórdicas por Cala Bassa o Sant Jordi o la caminata nocturna por el Parque Natural de ses Salines.

Vecinos y visitantes de todas las edades durante las fiestas de Sant Jordi. / ASJ

¿Qué importancia le dan al deporte en el municipio?

Como no puede ser de otra manera, el deporte es uno de los ejes de cualquier programación festiva en Sant Josep. Todos los clubes del municipio se vuelcan para poder celebrar junto a sus vecinos las fiestas con actividades y campeonatos. Algunos ejemplos son el torneo de pádel, las exhibiciones de gimnasia rítmica, el 3x3 de baloncesto o el partido de fútbol. Tenemos un municipio muy activo.

Las fiestas son una oportunidad para ‘hacer pueblo’. ¿Cómo se promueve ese espíritu?

Para ‘hacer pueblo’ es necesario escuchar al pueblo. Sant Josep es un municipio muy amplio, donde cuidamos cada fiesta patronal y lo hacemos de la mano de las asociaciones de vecinos, los grupos folklórikos, los clubes deportivos y demás entidades sociales. Cada una de las fiestas tiene una tradición y unas costumbres, pero a todas les une la ilusión y las ganas de ser lo más fieles posible a su riqueza cultural y patrimonial. Es muy bonito ver como los jóvenes cogen el relevo de los mayores y continúan con ellas.

¿Hay alguna actividad nueva que le haya hecho especial ilusión incluir este año?

Todas las actividades me hacen ilusión, aunque sea demanera diferente, no podría elegir una en concreto. Sí me gustaría destacar las ganas de las asociaciones de promover cada uno de los actos.

Por último, ¿qué mensaje le gustaría compartir con los vecinos para que se animen a participar?

Me gustaría invitar a todos los residentes y visitantes de Sant Josep a participar en las fiestas patronales de Sant Jordi. Cada actividad de la programación está elegida con mimo para que puedan disfrutar de ellas jóvenes y mayores. Además, todas están planificadas con el objetivo de ‘hacer pueblo’ y trasmitir nuestra cultura, que al final es la esencia y la filosofía de nuestra programación.