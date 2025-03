Paz, amor... y buena música

El carnaval se celebra en febrero, pero marzo cuenta con otra oportunidad perfecta para disfrazarse: la Flower Power de Sant Josep. Muchos aprovecharon la ocasión el sábado pasado para volver a lucir las pelucas afro, los estampados de flores o las coronas de margaritas para bailar hasta la madrugada en una de las citas más divertidas del año.

Una fiesta para todos los públicos convertida en un clásico.

La gente tardó en llegar (quizá por la amenaza de lluvia y el frío), pero cuando lo hizo, lo dio todo en una noche que fue in crescendo. Empezó a pinchar sus vinilos el DJ Ric Jazzbo en el escenario situado delante del restaurante Es Galliner, mientras Joan Ribas fue el encargado de estrenar la noche en el principal, instalado al otro lado del Ayuntamiento. Y fue allí donde actuó la banda Willy and the Poorboys, tributo de la Creedence Clearwater Revival, con un directo que fue ganando energía a medida que avanzaba la velada. Y tras el concierto, fue Javi Box quien tomó las riendas de la Flower Power e hizo bailar y disfrutar a todo el público hasta las tres de la madrugada.

El ‘show’ formó parte de la velada. |

En la Flower Power no faltó ninguno de los grandes éxitos de la época hippy, en una noche pensada para rescatar una de las épocas doradas de la música internacional. Los DJ locales se marcaron sesiones a la altura de una de las fiestas favoritas de los residentes en Ibiza, imprescindible ya en el mes de marzo en Sant Josep.

Cualquier complemento sirve para la noche de Flower.