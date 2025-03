Miki Núñez, estrella del día grande

Sant Josep vuelve a celebrarse a lo grande este 2025 como una nueva oportunidad «de fortalecer los lazos de la comunidad y honrar las tradiciones». Así lo manifiesta el alcalde del municipio, Vicente Roig, quien destaca también el carácter cultural y de ocio de estas fiestas que arrancaron hace unas semanas.

El día grande llega hoy con el cantante Miki Núñez como estrella, con un concierto lleno de energía con sus canciones más conocidas. El vocalista, que participó en el programa de televisión Operación Triunfo en 2018, interpretará los temas de su último disco, ‘121’, con el que está recorriendo los escenarios españoles. Su actuación llegará a Sant Josep justo después del concierto de Morning Drivers, que comenzará a las ocho de la tarde al lado del Ayuntamiento.

Y si por algo se caracteriza el día grande de Sant Josep, además de la música en directo, es por la la tradición. En esta ocasión, el programa de este 19 de marzo se abrirá con la misa solemne cantada por el Coro de Sant Josep. La ceremonia precederá a la procesión, en la que actuará el Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia. Además, habrá vino y orelletes que ofrecerán el Ayuntamiento y los obreros de la parroquia.

Tras los actos más tradicionales, el ambiente en el pueblo está garantizado a mediodía con el vermut musical, que llevará la música a diferentes establecimientos de la localidad. Soul Doctor Acoustic Dúo actuará en Es Galliner, Dj Rickzor en Can Bernat Vinya, Swinging Tonic en Can Riku, Half Up en Granola Cafetería, DJ Cardona en el Centre de Majors de Sant Josep y DJ Luca Averna & Friends en Can Limo.

Durante la tarde, los niños serán los grandes protagonistas en Sant Josep gracias a la instalación de hinchables en los alrededores del Ayuntamiento. Además, a las seis y media comenzará el concierto infantil ‘El més gran tresor’, a cargo de la Colla Pirata, que llega desde Mallorca.

Por la noche, tras los conciertos de Morning Drivers y Miki Núñez, los asistentes podrán disfrutar de la gran tamborrada a cargo de los Esperitrons.