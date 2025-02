Rianxo arrinca o seu Entroido a ritmo de rock e rematará cunha gran verbena

Rianxo, berce de músicos e de grandes festas como a Guadalupe, non quere deixar pasar de longo o Entroido. Cunha variada programación, o Concello e varios colectivos locais ofertarán actividades para gozar durante varios días consecutivos, dende hoxe ata o sábado 8.

As actividades arrincan esta noite ás 22.00 horas na praza Castelao, coa Festa de Entroido Rianxeiro, organizada pola Asociación Festival Rock in Rian e que contará con Concurso de Disfraces, Bingo Musical e o IV Concurso de Bandas Emerxentes.

Mañá, a praza de Castelao volverá ser o epicentro da acción. Dende as 13.30 haberá unha sesión vermú co grupo The Cunca e, ás 19.00 horas, celebrarase a Festa de Entroido organizada pola Asociación Sociocultural A Moreniña. Ademais, os centros culturais de A Capela (O Araño) e Vicente Vidal (Leiro) desfrutarán dende as 17.00 horas das súas Festas de Entroido, que contarán con orellas e filloas, concursos e actuacións musicais, organizadas pola Asociaciión de Veciños do Araño e o Centro Cultural Vicente Vidal de Leiro.

O domingo, outra vez coa praza de Castelao como protagonista, haberá, dende as 16.30 horas, obradoiros e xogos diversos na Carpa de Entroido, o desfile e escenificacións das Carrozas e un sorteo de agasallos entre as persoas disfrazadas. A xornada rematará co espectáculo de rúa Psychodelia por Troula Animación.

Ao día seguinte, os nenos volverán ser os grandes protagonistas da xornada con inchables e máis obradoiros e xogos na Carpa de Entroido a partir das 16.30 horas.

Uns obradoiros entroideiros que continuarán o martes 4 con animación, xogos e postos de degustación. A xornada do Martes de Entroido pecharase cun concerto a cargo de The Music Patrol e unha posterior sesión DJ.

A celebración do Entroido en Rianxo rematará o vindeiro sábado 8, dende as 16.30 horas no Campo de Pasos, en Taragoña. A derradeira xornada do Carnaval contará con inchables, obradoiros, xogos, o desfile e o concurso de carrozas con premios para as tres mellore. Por último, unha gran verbena de Entroido con concursos, actuacións musicais e DJ poñerá o broche de ouro ás celebracións.