Más talleres que baile en una Mini Flower nublada

La Mini Flower de Sant Antoni no lució este año todo lo que se esperaba. La amenaza de lluvia de un cielo totalmente nublado hizo que muchos prefirieran quedarse en casa en la mañana del sábado, y los que se animaron a asistir se acabaron yendo cuando el agua empezó a caer.

Varios niños crean pulseras en la mañana del sábado. |

A las doce y media del mediodía dio comienzo la Mini Flower, en la que los talleres y las pompas de jabón ganaron protagonismo al baile. Con sonido de la época de los 60 y 70 de fondo (la música no falló), los niños se sentaron a crear sus propias diademas de flores, pulseras, atrapasueños y símbolos decorativos de paz y amor. Unos metros más allá, otros pequeños ponían todo su entusiasmo en explotar las burbujas de jabón que los animadores lanzaban al aire. Pero la diversión no duraría mucho tiempo. Un rato después comenzó la lluvia, que disipó toda esperanza de baile al no haber carpa en la que resguardarse.

Talleres de decoración en los estands de la Mini Flower.

fiesta flower infantil