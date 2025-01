Bendición de animales y tributo al rock de los 80

Casi enlazando con las fiestas navideñas, cuyo programa finalizó hace unos días, las actividades para celebrar Sant Antoni están ya en todo su esplendor. La música de los 80 será la gran estrella esta noche con Neon Collective, mientras la mañana estará protagonizada por la tradicional bendición de mascotas.

Neon Collective interpretará temas de U2, The Cure o Depeche Mode. | | IMAGEN PROMOCIONAL

Será a las doce del mediodía cuando comience la misa solemne en honor al patrón en la iglesia. Una ceremonia a la que, como es habitual, seguirá la procesión, el ball pagès y la bendición de animales, que en esta ocasión se desarrollarán en el entorno de la iglesia debido a la amenaza de lluvia. Precisamente por esta razón el Ayuntamiento ha suspendido el tradicional desfile de carros. Si llueve, el baile, con sa Colla Brisa de Portmany, se trasladará al interior de la iglesia. Está previsto que centenares de personas se reúnan en torno a estos actos festivos, muchas acompañadas por sus mascotas para que reciban la bendición. Además, se ofrecerán buñuelos y vino a los asistentes.

Por otra parte, el día grande de Sant Antoni estrena este año una divertida prueba de ‘El suelo es lava’. A las cuatro y media de la tarde, los equipos participantes tendrán que superar obstáculos y alcanzar diferentes objetivos para ganar la prueba, que se celebrará en el Passeig de ses Fonts. «Una experiencia de actividad física y tecnológica donde la colaboración es fundamental», apuntan desde el Ayuntamiento de Sant Antoni, organizador del evento.

Caída la tarde, en torno a las siete y media, la música marcará el ritmo en el paseo. The 80s Show by Neon Collective traerá los éxitos de bandas como The Cure, U2 y Depeche Mode. Un plan perfecto para disfrutar en compañía.