Lemot: «Ibiza es una isla maravillosa, con mucho por descubrir»

Alejandro Castro y Pablo Sobrino empezaron a dar sus primeros pasos en la música en un festival del colegio. Muchas cosas han pasado desde entonces. Desde los primeros conciertos de Lemot en salas de su Galicia natal, hasta conseguir compartir cartel en festivales como el Arenal Sound con artistas como La Oreja de Van Gogh o Despistaos, ha habido mucho trabajo y esfuerzo. El próximo 9 de agosto, la banda actuará en el Parque Reina Sofia con motivo de las Festes de la Terra.

Para quien no les conozca, ¿quiénes son Lemot?

Somos una banda que nació en Galicia. Nos gusta mucho tocar en directo y queremos transmitir este espíritu de tocar en vivo, que se está perdiendo. Esto es precisamente lo que se va a poder ver en las Festes de la Terra, una banda de directo.

¿Cómo se forma esta banda?

Nosotros empezamos en un festival de música en el colegio. Tras años tocando en salas de Galicia, nos firmó una editorial, que es Warner Chappell, y conocimos a nuestro manager actual, Rodrigo Sangro. A partir de ahí, nos fuimos a vivir a Madrid y después de trabajar mucho firmamos con BMG , discográfica con la que estamos actualmente.

Han pasado de ser teloneros de cantantes y grupos consolidados a compartir cartel con artistas de la talla de C. Tangana, Bizarrap o La Oreja de Van Gogh en festivales como el Arenal Sound. ¿Cómo ha sido ese proceso?

Ha sido muy bonito. Nosotros agradecemos mucho haber pasado por todas esas fases. Hemos recorrido salas cargando con el amplificador, tocando para el camarero; hemos hecho de teloneros de bandas y ahora estamos en slots muy buenos en festivales. Hemos recorrido todo el camino y es algo que se disfruta mucho. A mí me da pena a veces la gente que sale de un concurso y se pierde todo ese camino. Ese camino lo recuerdas mucho. No es que creamos que hemos llegado a ningún lado, nos queda mucho por recorrer, pero miras atrás y lo recuerdas todo con mucha alegría.

El dúo tiene varias fechas confirmas entre las que está el concierto en Ibiza. | | LEMOT

Además del concierto del 9 de agosto por las Festes de la Terra, ¿qué más fechas hay confirmadas este verano?

El 7 de agosto estamos en Cambados (Pontevedra) y el 8 tenemos dos conciertos en A Coruña, uno en la plaza de la Leña, en la ciudad vieja, y otro en Culleredo.

¿Y para el resto del año?

Sí, hay confirmadas ya varias fechas. El día 3 de octubre estamos en Sevilla, el 24 de octubre volvemos a A Coruña a la Sala Mardi Gras, que el año pasado hicimos sold out muy rápido y queremos repetir este año. Después el 17 de noviembre vamos a Madrid a la Sala Sol. En Madrid también hicimos sold out en otra sala y ahora vamos a una más grande. Vamos poco a poco subiendo aforos.

Sois gallegos pero estáis vinculados a Ibiza. ¿Qué significa para vosotros actuar en las fiestas patronales de la ciudad?

En concreto para mí [Pablo], es tocar en casa. Ibiza es mi segunda casa. Yo soy gallego y quiero mucho a Galicia pero a Ibiza igual. Para mí, coger la guitarra e irme andando al sitio donde tengo que tocar es increíble. Siempre estamos en furgoneta, para arriba, para abajo, horas de coche, aviones… Entonces, actuar aquí me parece una maravilla. A Ibiza la quiero mucho, es una isla maravillosa, con mucho por descubrir y espero que no sea la última vez que actuemos aquí.

¿Cuál es el futuro de Lemot?

Nosotros seguimos la filosofía de Jorge de Maldita Nerea, que somos muy amigos. La filosofía de la tortuga, que es ir pasito a pasito y que todos sumen. No tenemos ninguna prisa. Nuestro objetivo no sabemos bien cuál es, pero sí sabemos que no tenemos ningún objetivo cortoplacista. Nosotros componemos nuestras canciones, tocamos las canciones que nos gustan y buscamos ser siempre lo más honestos posible, contando historias y sin caer en modas. Nuestro proyecto es a largo plazo. Nos encantaría llenar el Wizink algún día, ver salas más grandes llenas, pero disfrutando muchísimo del camino. Estamos muy agradecidos de todo lo que nos está pasando. Hace poco llegamos al millón de reproducciones en tres meses en una de nuestras canciones, una pasada.