Un espectáculo de música e imágenes para recordar el mejor pop de los 80 en Ibiza

‘Rebobinando: El mejor pop de los 80’ es el nombre del espectáculo musical y audiovisual que se podrá disfrutar el miércoles 7 de agosto, bajo la batuta de Frank J. Cogollos, en el parque Reina Sofía.

Cuatro cantantes, una batería, una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico y un teclado eléctrico se unirán en esta ocasión a 55 músicos de la Banda Simfònica de Ibiza para interpretar canciones míticas como ‘Eloise’ de Tino Casal, una de las preferidas del director, ‘Superstition’, de Stevie Wonder, ‘I wanna dance with somebody’, de Whitney Houston, ‘Hoy no me puedo levantar’, de Mecano, ‘Lobo-Hombre en París’, de La Unión o ‘No dudaría’, de Antonio Flores, entre otras.

Además de la música, el espectáculo, que por primera vez se verá en Ibiza, está acompañado por proyecciones de fotografías de la vida cotidiana de los años 80 en las que se verán cómo eran los ordenadores, los coches o las meriendas en casa, cortes de películas de la época y videoclips de las canciones que se escucharán durante la actuación.

Con estos ingredientes, no se trata de un concierto al uso, sino de un montaje con numerosas personas implicadas e infinidad de escenas que se sucederán a lo largo de más de una hora y media.

Un espectáculo que el director califica como «una gozada, muy completo y pensado para disfrutar de una velada apacible».