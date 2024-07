María Novell, técnica de cultura: «Cuando dices a los grupos que es Formentera se les enciende una luz»

La organización de las fiestas de Sant Jaume cuentan con un equipo humano y profesional que muchas veces pasa desapercibido y se queda en la sombra. Como si no existieran. En el fondo son los que hacen posible que los vecinos y visitantes puedan disfrutar estos días de una serie de propuestas lúdicas para niños, jóvenes y mayores, con motivo de la fiesta grande de la isla, Sant Jaume, que se celebra hoy.

Una de esas personas es María Novell, lleva siete años viviendo en la isla y ha conseguido en ese tiempo ser la responsable por la que pasan buena parte de las decisiones en materia de cultura y actividades.

Este año es especial, ya que debido a la crisis de gobierno, sin que haya una dirección política en su departamento, ha tenido que tirar de buena voluntad y criterio, lo que reconoce que a veces no es fácil. Explica que el criterio «es satisfacer a todos los públicos porque al final es la fiesta grande de la isla y tenemos que tener en cuenta a todo el mundo».

Indica que siempre tiene que haber una oferta para el público infantil: «Es una de las mejores cosas, vienen muchas familias, se portan estupendamente y se les ve disfrutar». Luego intentan que los grupos sean de aquí: «El año pasado hable con Joan Barber y le propuse que volviera con Projecte Mut, me pidió que le llamara más tarde y me dijo, entonces, que sí, por lo que vamos a tener un referente musical de las Pitiusas que es la vuelta de Projecte Mut». De hecho, este grupo ofrece un mini concierto acústico, esta mañana, en el Centro de Mayores.

El cartel oficial de las fiestas de Sant Jaume en el balcón principal de la sede del Consell de Formentera. | C.C. / CC

Recuerda que en 2017, cuando empezó a trabajar, eran dos técnicas de Cultura, una de ellas, Verónica Arenas, se fue de la isla, y desde entonces han ido pasando diferentes trabajadores, pero «en las dos últimas ediciones la responsabilidad ha recaído en mí».

Una de las claves de María es trabajar «con mucha previsión, de un año para otro estoy cavilando y pensando en los grupos y actividades del año siguiente».

Reconoce que en Formentera «tenemos lo que tenemos y hay veces que nos gustaría traer a grupos más potentes, pero la plaza es como es, el escenario que cabe también, y los recursos son los que tenemos». En cambio, admite que cuando contacta con los mánager de los grupos, en cuanto que les dice que es Formentera hay un cambio de actitud: «Es como si se les encendiera una luz, se iluminan y siempre están muy dispuestos a negociar». Pone como ejemplo al grupo mallorquín Antònia Font, que actúa esta noche en la plaza de la Constitució: «Es un grupo muy potente y las negociaciones fueron fáciles y ellos estaban súper contentos cuando se lo propusimos». En ese sentido, María se muestra «contentísima de poder traer un grupo así a Formentera».

Los operarios municipales dan una mano de pintura a la fachada del Consell. / CC

Insiste en que lo más importante es trabajar con previsión en la organización de los conciertos. Otro ejemplo le acaba de pasar cuando el ‘road manager’ del grupo Buhos, que tenía que actuar anoche, la llamó para decirle que había telefoneado al restaurante y no tenían la reserva: «Me he quedado, cómo… pero yo tenía la reserva desde el 5 de marzo y se ha aclarado».

En el departamento de Cultura son pocas personas en estos momentos, «es complicado, yo como técnica llevo dos meses sola y tenemos a una auxiliar, Geni, que lleva 20 años y ayuda mucho, ahora hay un nuevo auxiliar que se está incorporando, pero parece que a partir del 1 de agosto tendremos un nuevo técnico».

María desvela que es muy perfeccionista y por eso su máxima preocupación es acordarse de los mínimos detalles, «tengo buena memoria, pero si no pones atención a las cosas más simples, a veces se te puede liar». Pone otro ejemplo a modo de anécdota: «Amparanoia ha pedido diez litros de agua de coco, pues he tenido que ir a los supermercados de Sant Francesc hasta que los he encontrado, pero ya están listos».

Lo que muchos ciudadanos no saben es que las fiestas de Sant Jaume, con un presupuesto de cerca de 80.000 euros, implican abrir un expediente de contratación que lleva pareja una importante carga de papeleo administrativo y de documentos que tienen que presentar los grupos contratados.

Las barras

Uno de los aspectos que dan vida a la fiesta de estos días son las barras que montan asociaciones de fiestas y oenegés que trabajan en la isla. Todos son ciudadanos voluntarios que se ponen a trabajar y hacer caja para después invertir los beneficios en las propias fiestas que montan o en los proyectos que desarrollan.

Para que no haya engaño ni duda, María Novell explica que «todas las barras salen a concurso». En total son siete mostradores y este año se han presentado justamente siete colectivos por lo que no ha habido discusión ni mal rollo: «Son Qué Celeste, Sa Raval des Pa i Oli, Santa María, la asociación andaluza y la falla valenciana, que resurge este año». Luego también montan sus barras los colectivos de Formenterencs Solidaris y Un altre món és posible.