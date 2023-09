Llegar al Ayuntamiento y ponerse inmediatamente a organizar las fiestas. ¿Ha sido fácil o difícil?

Bueno, al final todo es trabajar para el pueblo, que siempre es algo que llena de orgullo, y no estoy solo, hay una comisión de fiestas de la que formo parte pero también está la otra concejala de Jesús, Francisca Guasch Brooks, que hace un trabajo fantástico. Es cierto que en unos días tan señalados y tan ajetreados pues siempre es un poco más complicado pero tanto en la comisión como en el Ayuntamiento hay gente preparada, muy volcada en hacer las cosas bien y todo sale adelante.

Como ha mencionado, usted lleva varios años en la comisión de fiestas. ¿Cómo se viven las fiestas siendo concejal?

No deja de ser una responsabilidad extra porque te implicas mucho en todas las actividades tanto desde el punto de vista de la comisión como del Ayuntamiento. Desde siempre, todos los miembros de la comisión de fiestas hacen un esfuerzo para que Jesús tenga unas actividades que gusten a todos, que hagan lucir al pueblo, que no defrauden. Y, cuando además, eso mismo lo haces desde el Ayuntamiento, pues es un plus de autoexigencia.

¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas?

La alegría, el buen ambiente que se nota en la gente que participa. Las fiestas son un momento especial para disfrutar juntos de la calle y de las instalaciones que tenemos. Ver que la gente se divierte, que se juntan unos con otros, que se disfruta con todo es una gran sensación.

¿Cuál es la actividad que nunca se pierde?

Intento ir a todo lo que puedo, igual que mi compañera Francisca, pero las que están relacionadas con la tradición y con nuestra cultura me gustan especialmente. La fonyada de raïm y todas las actividades que se organizan ese día me parecen una forma muy acertada de difundir lo nuestro.

¿Qué diría a los residentes para que disfruten de las fiestas?

A los residentes y a los que visitan Jesús con motivo de las fiestas lo que les diría es que se dejen llevar, que se unan como uno más a la fiesta y que lo hagan, como no puede ser de otra manera, desde el respeto a los demás y a nuestro entorno. Las fiestas son un momento de ser extrovertidos, de compartir con los demás pero siempre debe hacerse sin causar molestias y respetando el entorno, sea la plaza del pueblo, el Centro Cultural o la cala de s’Estanyol.

¿Qué destacaría del programa? ¿Cuál es para usted la actividad estrella?

Destacaría que es un programa muy variado, en el que contamos con la participación de muchas asociaciones, clubes y vecinos para sacarlas adelante y que ofrece propuestas para todo tipo de público. En cuanto a actividad estrella, no sabría decir solo una. Creo que la jornada que se hace junto con la Colla de l’Horta con la fonyada de raïm y la sonada es una de las más destacadas, pero también es muy importante la excursión para ver el amanecer en s’Estanyol o todo lo que se hace el día 8 y que es la parte más tradicional con la misa, la procesión, el ball pagès y el desfile de carros. Y este año hemos retomado el concierto tributo. Fuimos de los primeros pueblos de la isla que trajimos este tipo de propuesta que cada vez gusta más y funciona mejor.

¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene el Ayuntamiento de Santa Eulària para Jesús?

La gestión en una población como Jesús es una cuestión del día a día, de hacer muchas cosas pequeñas para ir mejorando la vida de los vecinos, no solo de grandes propuestas. Hay proyectos de muchas mejoras en el centro del pueblo que lo harán más sociable pero si tuviera que resaltar algunas de las grandes actuaciones, sería la propuesta de la futura zona recreativa y deportiva junto al campo de fútbol de Jesús. Seguimos también trabajando en el acondicionamiento del Camí de sa Llavanera y, aunque no sea dentro del pueblo de Jesús pero sí en la Parroquia, vamos avanzando en el proyecto que se va a ejecutar conjuntamente con el Consell en Ca na Negreta para embellecer el núcleo urbano.