La música continúa siendo el eje del programa de fiestas de Sant Josep. El alcalde destaca la actuación deJavier Ojeda, pero también actividades como la subida a sa Capelleta d’en Serra o el concurso de frita de polp, que tendrá lugar el 1 de abril. ¿Y con qué se queda de esta legislatura? Con las ganas de ayudar de la gente en plena pandemia y con cómo redescubrimos la isla tras el confinamiento.

Las fiestas de Sant Josep se celebran este año a pleno rendimiento. En el tramo final de la legislatura, el alcalde comenta el éxito de los actos, recuerda las dificultades de pasar por una pandemia en pleno mandato y destaca el proyecto de es Caló de s’Oli como uno de los más icónicos de los últimos años.

Es el primer año tras la pandemia en el que se han recuperado todas las actividades para las fiestas de Sant Josep, ¿cómo está siendo la respuesta de los ciudadanos?

Está habiendo una respuesta buenísima. Por ejemplo, tuvimos la fiesta Flower Power, que creo que es la que más gente ha movido, y todo lo que estamos organizando funciona. Estamos repasando la música de los últimos 50 años en diferentes actos, es una de nuestras señas de identidad. Hace años que apostamos por la música como elemento vertebrador de las fiestas y funciona muy bien.

Han aprovechado las fiestas para inaugurar la plaza peatonal, ¿cuándo se estrenará la nueva zona en el aparcamiento y qué aportan al pueblo estas remodelaciones?

Este nuevo espacio al lado del Ayuntamiento nos está dando mucho juego para poder organizar actividades. En la parte del aparcamiento y la parte posterior del Ayuntamiento, quedan algunos trabajos que tardarán un mes más, pero hemos decidido recepcionar parte de la obra para poder utilizar este espacio durante las fiestas. Creo que hay un antes y un después de la peatonalización. Al principio la gente dudaba pero ya se están dando cuenta de que esto ha venido para embellecer el pueblo y para vivirlo, ya que lo más importante son las personas.

¿Qué actividad destacaría del programa?

El concierto de Javier Ojeda, la voz de Danza Invisible, y también el primer concurso de frita de polp, que todavía no se ha celebrado y esperamos que sea súper divertido. Como estamos muy orgullosos de todo el programa no sabría decir una cosa en concreto: es muy equilibrado y concentra muchas cosas de nuestra cultura y nuestro patrimonio.

Hablando del municipio en general: ha sido una legislatura muy complicada, con una pandemia por medio. ¿Con qué se queda de estos cuatro años?

Ha sido un mandato muy complicado, sí: empiezas con normalidad y de repente llega una pandemia. Justo hoy [por el martes, 14 de marzo] hace tres años que nos encerraban, que comenzaba el confinamiento. Creo que me quedo con esa parte humana, donde todo el mundo se ayudaba, donde todo el mundo intentaba animar a los demás... También me quedo con la gran respuesta que tuvieron los sanitarios, Protección Civil y la Policía Local. Y la siguiente fase es cuando empezamos a salir del encierro, cómo redescubrimos la isla. Fotografiábamos los paisajes que siempre tenemos a mano demostrando cómo nos faltaban en el tiempo que estuvimos encerrados. Me quedaría con ese redescubrir la isla.

Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

Efectivamente. Un día fui a buscar hierbas, acompañado por mi hijo, y al volver le dije a mi mujer: «He vuelto a escuchar los pájaros». Hacía años que no los oía, y escuchar el sonido de la propia naturaleza me impactó mucho.

Está finalizando la legislatura, ¿de qué proyecto material se siente más orgulloso?

Hemos hecho muchos, pero si hay uno icónico es Caló de s’Oli. Es la obra por excelencia, el proyecto que por fin culmina y, sobre todo, la gran acogida que ha tenido: es el auditorio más utilizado en la isla. Pero no quiero olvidar que hicimos un colegio en Port des Torrent en plena pandemia, y la peatonalización de Sant Josep. Por otro lado, seguimos invirtiendo en agua, cómo no, y en la remodelación de Platja d’en Bossa, entre otras muchas cosas. Creo que hemos ido repartiendo obras por todo el municipio para demostrar que otra manera de hacer las cosas es posible: con planificación, atendiendo a las necesidades de cada zona.

¿Y qué previsiones hay para la temporada?

En las ferias a las que he asistido he comprobado que ya no se discute cuánto vale una cama en Ibiza, sino cuántas camas somos capaces de dejar de coger. Hay un interés tremendo por venir a Ibiza. Económica y empresarialmente creo que será una temporada mejor que el año pasado. Esto conllevará problemas estructurales que llevamos arrastrando desde hace años como la falta de personal, derivado en gran parte de la falta de vivienda.