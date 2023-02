En plenas fiestas de Santa Eulària, y a solo unos meses de las elecciones, la alcaldesa Carmen Ferrer repasa los actos más representativos del programa festivo, las iniciativas de las que se siente más orgullosa en esta legislatura y las previsiones para la próxima temporada.

Mes de febrero, fiestas de Santa Eulària… ¿Qué ambiente se vive en el pueblo estos días?

El ambiente que se suele disfrutar en el pueblo es excelente, así que con las fiestas que se proponen, y el tiempo nos acompaña, vamos a tener muchas oportunidades de disfrutar juntos de todas las actividades que se nos ofrecen, que no son pocas y son para toda la familia.

Han repetido la fórmula del año pasado de organizar microconciertos en los locales del pueblo. ¿Es un modo de apoyar y dinamizar la economía a la vez que fomentan el ambiente de fiesta?

Nosotros así lo creemos. Por un lado, es una forma de extender la fiesta a muchos y diversos espacios de la parroquia y no condicionarlo a sólo unos pocos. Este año, incluso, hemos extendido las actividades al Puig d’en Fita, la zona turísticamente conocida como Siesta. Por supuesto, también esta extensión hace que tengamos todo el fin de semana, desde viernes tarde hasta el domingo, música casi todo el tiempo. Por otro lado, es una forma de conseguir que los locales del pueblo tengan más afluencia de público y a modo también de apoyo para mantenerse abiertos en invierno. También, desde el lado de los grupos musicales locales, tienen más opciones de darse a conocer y tener en la época de invierno alguna actuación más de la esperada, por lo que creemos que es una fórmula con la que se gana en muchos aspectos.

La Fira d’Artesania vuelve el domingo 19 de febrero, ¿qué significa este día para usted?

Una nueva actividad de familia en la que después de muchos años es un punto de encuentro de toda la isla en donde la tradición y la cultura son los protagonistas. Estamos muy orgullosos de nuestras raíces y preservarlas y darlas a conocer es importantísimo, ya que es nuestro sello de identidad. El secreto de la preservación está en darlos a conocer y quererlos, y si encima lo hacemos en un enclave como es el Puig de Missa nos hace recomendar a todos no perdérsela. Para mí siempre es un motivo de orgullo.

¿Cuál es su mejor recuerdo de estas fiestas de Santa Eulària?

El encuentro de tantas caras conocidas, el orgullo del grupo de ball pagès de hacerlo todo de forma impecable, que además llevan el traje con tanto cuidado y la dedicación de los familiares para que lleguen impecables a la ballada, y sobre todo el esfuerzo de tanta gente para que todas las cosas que se han preparado salgan bien.

Las fiestas son siempre un momento de encuentro con los vecinos, pero ustedes abrieron también un foro para que los residentes de las diferentes zonas del municipio puedan plantearle directamente sus dudas e inquietudes (‘Digues la teua’), ¿qué valoración hace de estas reuniones?

La valoración es muy positiva, para nosotros una de las máximas prioridades es la cercanía con la gente. Hay asociaciones y ciertos sectores que están muy habituados a ir al Ayuntamiento y pedir una cita, pero hay otras personas que no lo van a hacer por el motivo que sea. Con estos ‘Digues la teua’ damos la oportunidad de hablar de lo que sea e intentamos lograr esta cercanía que es difícil en la actualidad. Hoy por hoy el despacho consume muchas horas, que son necesarias para impulsar proyectos, pero creo que hemos de hacer todos los esfuerzos posibles para que se nos diga lo que va bien y lo que hay que mejorar. Y creo que la transparencia y el hablar como adultos a la gente de lo que sucede es positivo y saber explicar por qué las cosas se retrasan y los procesos que son necesarios para conseguir las cosas. El municipio crece en habitantes y es complicado acercarnos a todos, pero es importante acercarse y sobre todo a la parte humana, que la pandemia nos lo puso tan difícil. Sin duda las opiniones de la gente, sus perspectivas y visiones enriquecen los proyectos, sean del tipo que sean y, además, crean comunidad porque intentamos que los proyectos sean de cuanta más gente posible y se participe en ellos.

Ya estamos a un paso de las elecciones. Casi cuatro años después del inicio de la legislatura, ¿de qué se siente más orgullosa?

Creo que nadie cuando empezó la legislatura podía imaginar que nos encontraríamos en una situación de pandemia como la que hemos tenido que afrontar, cuando en el mes de marzo de 2020 hemos de cambiar todos los presupuestos, centrarnos en lo importante, ayudar y desarrollar planes para intentar que nadie se sintiera desamparado. Por otro lado, la reacción de todos: todos los componentes de la corporación, todo el personal del Ayuntamiento, nuestros vecinos y los cuerpos de seguridad. Sin duda, creo que es de lo que nos podemos sentir más orgullosos a la vez que respetuosos con todas las familias que han tenido que sufrir los efectos de esta pandemia de cerca y que tenemos en el corazón a todos los que no nos pueden acompañar ahora. Mi principal motivo de orgullo es ese, que lo hemos dado todo por ayudar a nuestra gente, con más medios, con ayuda, con información, con apoyo moral.

¿Y qué proyectos destacaría?

No puedo dejar de estar orgullosa de los avances que hemos conseguido en materia de agua, avance que sigue, pero no sólo hemos incorporado agua desalada, hemos construido depósitos, sustituido kilómetros de redes de abastecimiento y hemos incorporado tecnología para prevenir roturas y averías, así como avanzado en la digitalización de los contadores y en la gestión sostenible del agua. Otro avance en materia medioambiental ha sido implementar nuestra estrategia de futuro en el concurso de recogida de residuos y limpieza del municipio que lanzamos recientemente. Si vamos a lo social, el haber duplicado nuestra asistencia a domicilio para atender a las personas que lo necesitan, así como haber reforzado nuestro departamento de Bienestar Social y dotado de mejores infraestructuras de trabajo así como haber realizado un plan de igualdad de oportunidades muy ambicioso y que se encuentra en desarrollo. No olvidemos que esta legislatura se ha creado la regiduría de Igualdad. Creo que si hacemos un repaso de todo lo realizado también podemos decir que hemos actuado en todas las parroquias.

¿Y qué es aquello que le queda pendiente?

Hay varios aspectos que están pendientes que me hubiera gustado poder actuar antes pero están muy bien encaminados como son la fase de regeneración de Ca Na Negreta, que ya tenemos proyecto y financiación por parte del Consell, así como la peatonalización de Sant Carles, que ya estamos ultimando los detalles del proyecto y que previamente ya hemos realizado las obras de circunvalación que eran necesarias. Tal vez donde lamento más las carencias son las inversiones por parte de otras instituciones, sobre todo en Educación. Trabajamos y realizamos un gran esfuerzo para poder poner a disposición los terrenos con sus infraestructuras para el colegio de Santa Eulària, Es Faralló y todavía no sabemos nada, así como tampoco se ha podido materializar ninguna de las demandas históricas como son la segunda línea de Sant Carles, la ampliación del instituto de Quartó del Rei o una efectiva inversión en Sant Ciriac que tanto lo necesita y tampoco vemos cercana la inversión necesaria en el instituto Xarc. Por parte de Salud pues hemos visto algunos avances pero tampoco hemos logrado que ese centro de salud de Puig d’en Valls fuera una realidad esta legislatura ni tampoco unas instalaciones dignas para el 061.

Por otro lado, desde el punto de vista del turismo, hace algo más de un mes estuvieron en Fitur, ¿qué previsiones tienen para este año?

En líneas generales, la percepción es que hay optimismo en que sea una buena temporada, pero siempre somos precavidos cuando hay situaciones de incertidumbre como son la guerra de Ucrania, la alta inflación, pérdida de puestos de trabajo en los países emisores… Hay un optimismo basado en las reservas y por ello hay confianza, tal vez más cautos en el gasto medio que se realice.