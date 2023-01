La fiesta Flower volvió con toda su fuerza a las fiestas de Sant Antoni el pasado sábado. «Mejor, imposible», afirmaba uno de los iconos de esta cita, el DJ Javi Box. Tras el parón obligatorio por la pandemia, los portmanyins y la isla en general han demostrado tener muchas ganas de fiesta, y la Flower ha sido «todo un éxito comparable a sus mejores años de hace una década», según el dj.

Bautizada este año como SuperFlower, la fiesta se extendió durante prácticamente todo el día: desde la mañana, con actividades para los más pequeños, hasta bien entrada la madrugada, con cientos de personas bailando al ritmo de los temas más conocidos de los años 60 y 70.

Este año, la Flower se celebró a la intemperie ante la falta de la carpa (que fue incendiada el año pasado y no se ha repuesto), que ha servido de epicentro de la fiesta a lo largo de su historia. La zona de las casetas del Passeig de ses Fonts fue el lugar elegido para esta cita con la música. Por suerte, el tiempo acompañó. Si hubiera hecho el tiempo helado que acostumbraba a hacer en la Flower históricamente, probablemente la asistencia de público no hubiera tenido nada que ver. «Pero no fue así por suerte, y ni hizo heladas ni llovió y la noche estaba muy agradable», comenta Javi Box, que ha participado en las veinte ediciones de la fiesta Flower de Sant Antoni.

La decoración de la zona fue excelente con flores, luces y símbolos hippies por todas partes. A las cinco de la tarde ya había mucha gente por el paseo abarrotando las casetas y así hasta pasadas las tres de la madrugada, momento en el que Javi Box puso la última canción con el paseo todavía abarrotado.

Durante todo el día hubo diversas animaciones y dj calentando el ambiente, y a las ocho de la tarde estaba programado el inicio del grupo The Groovy Brothers, habituales de la escena musical ibicenca, que hicieron un repertorio de versiones rock de los años 60 y 70 bien ejecutadas y elegidas para la ocasión. El público abarrotó completamente toda la zona, y muchos fueron fieles a la tradición de disfrazarse de hippies, rockers o yeyés para la ocasión.

A las nueve y media de la noche DJ Javi Box comenzó su sesión, media hora antes de lo previsto, y a partir de las once fue alternando con otro habitual de la Flower: Jordi Cardona. «En las más de cinco horas de sesión pudimos pinchar gran parte de los temas míticos de los años 60 y 70, clásicos del sonido flower, pero también algo de los 80 e incluso algún tema actual estilo flower», recuerda el discjockey.

Durante la velada sonaron tanto los grandes clásicos de Elvis, Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, Rolling Stones, Beach Boys... combinados con algún tema de Bruno Mars o Pharrell Williams. «Y, cómo no, todos los temas de la época dorada de la música disco: Abba, Bee Gees, Gloria Gaynor, Boney M... Sin dejar de lado alguna españolada de Raphael o Marisol», resume Javi Box, quien indica: «A nivel personal ha sido una de lasmejores ‘pinchadas’ que recuerdo, por lo que estoy super satisfecho. Para mí son 20 años de Flower, desde la primera edición, sin haber fallado en ninguna ocasión a la cita, por lo que me siento orgulloso y agradecido de participar siempre».