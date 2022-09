Marilina Bonet, concejala de la parroquia de Jesús, está más emocionada que nunca con las actividades que presenta el programa en un año en el que, por fin, no hay restricciones sanitarias. La concejala considera «vital» poder reencontrarse con el pueblo como antes de la pandemia. Marilina recibe las fiestas de Jesús con ilusión en un año en el que han desaparecido por completo las restricciones sanitarias. La concejala destaca los conciertos que se celebran cada día en la plaza del pueblo con diferentes tipos de comida, Fun & Trucks y actividades para los niños y también la iniciativa de los vasos reutilizables para generar el mínimo de residuos posibles.

¿Cómo se han organizado las fiestas este año?

Desde la Comisión de Fiestas y desde el Ayuntamiento hemos intentado seguir con las actividades tradicionales como la Fonyada de Raïm o poder retomar nuestro Arroz de Matanzas solidario, pero al mismo tiempo tratando de innovar y de ir cubriendo las inquietudes que nos hacen llegar. Sobre todo, intentamos elegir actividades que gusten a una gran mayoría.

¿Qué novedades presenta este año el programa de actividades?

No es tanto una novedad. Más bien es subirnos al carro de seguir la línea que se viene marcando desde el departamento de medio ambiente del Ayuntamiento y se trata de vivir la fiesta generando el mínimo de residuos posibles. Este año se implanta el uso de vasos reutilizables por los que se entrega un euro de fianza que se recupera cuando se devuelva. En cuanto al tema de actividades, quizás la principal novedad sea el concepto Fun & Trucks. Nos ha parecido interesante una propuesta que une diferentes tipos de comida, con música excepcional de grupos de la isla y actividades para los más pequeños.

¿Cómo vive el pueblo estas fiestas en las que, por fin, no hay restricciones sanitarias?

La verdad es que hay cierta sensación de que no se lo terminan de creer. Durante la organización todavía había cierto miedo o, mejor dicho, cierta inseguridad de que finalmente hubiera alguna actividad que no se pudiera realizar. Muchos todavía no nos creemos que vayamos a tener unas fiestas en las que, por fin, podamos bailar, abrazarnos y vernos las caras.

¿Cuál es su actividad favorita y cómo la organizan?

Sin duda, como elección personal, la caminata a s’Estanyol. Para mí es un chute de energía tremendo. Ver la salida del sol es espectacular, pero también es divertido y emocionante hacer el camino desde la plaza.

¿Cuál es, en esencia, el objetivo del Ayuntamiento en estas fiestas?

La idea siempre es que todos tengamos un periodo de alegría, de diversión, de que la calle sea el punto de encuentro de todos los vecinos. Pero este año creo que es especial. En mi opinión, tiene más valor el que podamos reencontrarnos, volvernos a reunir sin restricciones. Es vital que podamos volver a disfrutar todos juntos, como antes, después de unos años que han sido muy duros en muchos aspectos, sobre todo psicológicamente. Las fiestas siempre ayudan, pero este año, creo que ayudarán más que nunca a poder olvidar algunos sinsabores, aunque solo sea por unos días.

¿Ya está pensando en las fiestas del año que viene?

Bueno, nunca dejamos de pensar en ellas. Es verdad que una vez que acaban haces un repaso de cosas que se pueden mejorar para el próximo año y empiezas a poner la máquina de la inspiración y la creatividad en marcha para sorprender con algo novedoso y diferente.

¿Qué proyectos destaca actualmente de su concejalía?

Hay mucho trabajo a lo largo del año para hacer mejoras en temas como el agua o en el aparcamiento, que hemos habilitado cerca de 200 plazas más en los últimos meses. Pero el gran proyecto ahora mismo es el de las pistas multideportivas que vamos a realizar junto al campo de fútbol. Se trata de un proyecto que permitirá complementar la oferta actual de actividades deportivas al tiempo que se creará un nuevo parque y zona de juegos para los niños, de forma que todo el mundo podrá tener un espacio lúdico, para encontrarse, para relajarse. Creo que es una oferta que complementa muy bien lo que ya tenemos y que permite seguir creciendo en nuestra idea de Jesús como un lugar excepcional para vivir.