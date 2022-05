El repique de campanas de las ocho de la mañana despierta hoy a los vecinos de Santa Eulària para recordarles que es día de Anar a Maig. Durante varias semanas el Ayuntamiento ha programado todo tipo de actividades sociales, culturales y deportivas para todos los públicos con el fin de conservar el espíritu de esta fecha tan especial que se celebra en torno al primer domingo de mayo.

A partir de las nueve de la mañana, la plaza de España acogerá la exposición monográfica del podenco ibicenco. Además, el Palacio de Congresos abrirá sus puertas a las diez de la mañana para que los visitantes puedan ver la exposición de flores y plantas, que estará abierta al público hasta las ocho de la tarde.

El acto más solemne será la misa, que tendrá lugar a las once de la mañana en la iglesia del Puig de Missa, en la que cantará el Coro Parroquial, e irá seguida por el baile tradicional de Es Broll.

Las calles de Santa Eulària acogerán a partir de las doce de la mañana el tradicional desfile de carros, caballos, podencos ibicencos, coches y motos antiguas.

La música será la protagonista en la Plaza de España a partir de las dos de la tarde con la exhibición de bailes folclóricos. Además, varios grupos como Soul Doctor, Fat Gumbo Bradley, The Groovy Brothers, Rels o Guajiro Blues debutarán entre las dos de la tarde y las diez de la noche en el Festival ‘I Love You Too Maig’.

La música continuará por la tarde en el Palacio de Congresos a partir de las cinco y media con el concierto de Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Las entradas se pueden comprar a un precio de 15 euros.

El Coro Rociero de Santa Eulària cantará en la misa de las 19.30 horas con la posterior bajada de la imagen de la Virgen del Rosario desde la iglesia del Puig de Missa acompañada por la Banda Musical Virgen de la Estrella.