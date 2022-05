La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, se enfrenta este año a la celebración de Anar a Maig con un programa de fiestas que retoma las actividades presenciales de los años previos a la pandemia. Por ello, asegura que, este año más que nunca, «las fiestas serán una fecha para recordar». Entre las actividades que organiza el Ayuntamiento de la localidad destaca este año el festival de música ‘I Love You Too Maig’, que comenzó ayer a las doce de la mañana y tiene otra cita hoy en la Plaza España y en el paseo de s’Alamera y la exposición en homenaje a la Colla des Broll.

A principios de mayo el pueblo se llena de vida, ¿Cómo vive usted las fiestas de Anar a Maig?

Tenemos fiestas parroquiales y de zonas turísticas que son estupendas, con mucha alegría, actividad y tradición. Pero el primer Domingo de Mayo es especial. Se multiplica la actividad porque son muchos los distintos grupos, asociaciones o particulares que quieren participar. También entraña una tradición y un simbolismo que creo que ha perdurado incluso cuando no hemos podido celebrarlas con todos en la calle. Ahora, todos salimos a disfrutarlas, se viven en la calle y son muy populares porque siempre han marcado el comienzo de la temporada turística y las viven también los turistas. Siempre quieres que los que nos visitan entiendan lo importante de que todos disfruten, respeten nuestras raíces y en definitiva, cómo somos.

¿Qué novedades hay este año en el programa de fiestas?

Creo que hay muchas y la verdad hay esfuerzos por buscarlas. Tal vez destacaría por un lado la intensidad en el festival ‘I Love You Too Maig’, que no es una novedad pero que sí se potencia, con dos escenarios en el centro del pueblo, casi treinta actuaciones entre grupos locales y dj, y un espectáculo homenaje a Michael Jackson que es una propuesta difícil de ver en la isla con una calidad insuperable. También destaca el homenaje a es Broll. Tanto desde su origen, con la historia de la caída de s’Església Vella por el acantilado sin víctimas de forma milagrosa, hasta el acto más reconocido, que es el desfile de carros, Anem a Maig destaca por el respeto a la tradición y la cultura ibicenca. Y parte de ese respeto y potenciación de lo nuestro se lo debemos a es Broll.

A lo largo de estas semanas ya se han celebrado algunas actividades que formaban parte del programa. ¿Cómo viven los vecinos del pueblo las fiestas este año en el que ya no hay restricciones?

Resulta evidente que hay muchas ganas de volver a la vida en la calle, a las fiestas en que nos juntamos todos, a disfrutar de la cultura y el deporte. Y, por ahora, todo ha transcurrido con plena normalidad y responsabilidad. Así ha sido, en líneas generales, durante toda la pandemia pero esas ganas de poder volver a una normalidad casi total podía haber promovido algo de descontrol, pero no ha sido así.

¿Cree que tras la pandemia se valorarán más estas fiestas y las actividades que en ellas se incluyen?

No sé si valorar, pero sí que serán algo más especiales. Creo que todos tenemos esa sensación de recuperar un espacio, o quizás mejor aún, una parte de nuestra vida. Estoy segura de que serán unas fiestas para recordar

¿Cuál es la actividad que más ilusión le hace?

Bueno, todos los años es algo especial el poder participar en el desfile de carros y ver cómo todo el recorrido está lleno de gente expectante por poder ver el espectáculo que son las monturas, los carros engalanados, los pageses vestidos, los vehículos antiguos… Es uno de los actos más esperados y, para mí, uno de los más emocionantes. No quiero dejar de nombrar lo que supone para el consistorio los premios Xarc y la medalla d’Or de cada año, en donde se intenta manifestar el agradecimiento a todos aquellos que han creado pueblo, comunidad, con su esfuerzo y entrega por los demás durante muchos años y de forma completamente altruista.

Este año Santa Eulària acoge a invitados de la talla de Carlos Cuevas o Darko Peric en Serielizados Fest, que se organiza por primera vez en el pueblo. ¿Qué supone esta iniciativa para Santa Eulària?

Supone seguir apostando por la cultura en todas sus vertientes y siempre con un gran nivel. Hay cierta discusión sobre si la actual es la gran época dorada de las series o no pero lo cierto es que con las diferentes plataformas digitales, el consumo de este tipo de producto cultural se ha disparado. Eso ha ido unido a producciones de temática variada pero con unos niveles de calidad que hacen que las series hayan dejado de ser el hermano pobre del cine. Creemos que hay un interés muy destacado por las series y pensamos que lanzar un tipo de iniciativa así, con nombres muy potentes dentro del mercado nacional, con estrenos y lanzamientos de primer orden en España, es una forma de ofrecer a nuestros vecinos una cita original y única en la isla. Esta es una apuesta de futuro que esperemos que acabe consolidando una cita de referencia y de gran atractivo, tanto entre los profesionales como en los aficionados.

¿Qué mensaje envía a los vecinos de Santa Eulària?

Este fin de semana vivimos una fiestas muy queridas, casi diría que muy necesitadas por todos nosotros y deseo que las disfruten al máximo. Pero, por favor, con respeto y moderación. Son momentos de disfrutar, de ser felices... pero siempre intentando comprender, ayudar y no molestar a los demás. Y no asumir riesgos absurdos, especialmente al volante. Que sean unas fiestas alegres y seguras.