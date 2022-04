La localidad de Sant Jordi ha vuelto a vivir sus fiestas patronales como antes de que, en marzo de 2020, empezara la crisis sanitaria, un alivio para la edil de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Sant Josep, Cristina Ribas.

Hace un año, en plena pandemia, decía en estas páginas y con motivo de las fiestas patronales de Sant Jordi, que echaba de menos los conciertos, bailar… Y este año se resarce, por lo que se ve en el programa.

Echábamos de menos muchas cosas, es verdad. Hemos creado una página web que se llama ‘Sant Josep es música’ para fomentar, precisamente, los conciertos y la música en vivo, porque le damos bastante importancia y a la gente no sólo le gusta, es que lo echa en falta tras esta pandemia. Hay muchos conciertos en el programa, como los de Soul Doctor y Canallas del Guateque tras la frita de matances interestelar del sábado 9 de abril, los del Tour Jordier del sábado 16 de abril, con el grupo itinerante The Groovy Brothers; el de Los Brazos (viernes 22 de abril); el de La Fuerza del Destino (sábado 23 de abril), y el de Amalian Folk (domingo 24 de abril).

Después de esta crisis sanitaria hay ganas de salir y de alternar.

Veo muchas ganas. Lo comprobamos el primer fin de semana de abril en es Caló de s’Oli. Fue tremenda la cantidad de gente que había. Llevamos ya casi dos años sin hacer gran cosa. De lo que estoy segura es de que la gente saldrá con prudencia.

¿Y echaba de menos el concurso interestelar de frita de matances, que este año celebra su segunda edición?

Nunca me tocó organizarlo porque aún no era concejala, pero ya me han puesto al día de cómo fue el primero, dicen que espectacular. Tengo ganas de verlo. Se han apuntado ya muchos grupos y habrá, seguro, muy buen ambiente, además de por la comida, por la presencia de la banda municipal, del grupo de ball pagès Grup Folklòric de Sant Jordi de ses Salines, de dos grupos de música y de un dj, David Rodríguez. [La entrevista se hizo antes del concurso].

Desde el 19 de abril no se tendrá que llevar mascarilla. ¿Lo han tenido en cuenta? ¿Qué medidas sanitarias se mantienen en las fiestas?

Pues no lo tuvimos en cuenta. Tendremos que ir adaptándonos según vayan cambiando las medidas sanitarias. Lo tendremos que mirar, por ejemplo, cuando algo se celebre dentro de un recinto cerrado. La verdad, me parecería ahora raro estar dentro de un lugar cerrado sin mascarilla y estando todos a muy corta distancia, como una actividad infantil que haremos dentro de un colegio. Haremos lo que recomiende Sanidad, aunque supongo que habrá aún gente que tenga miedo y que seguirá llevando mascarilla.

El libro es muy importante en estas fiestas. ¿Cómo se integra en el programa?

Tenemos la biblioteca Vicent Serra Orvay, que dinamiza mucho el pueblo. Las bibliotecarias son muy amables y conocen a todo el mundo, saben lo que quiere cada uno. Según las estadísticas, es una de las que tienen más movimiento de Balears: es la tercera de esta Comunitat con más préstamos. Nos queda la asignatura pendiente de ampliarla. Y justamente para estas fiestas, el viernes 22 de abril tendrán una paradeta de 10 a 13 horas en la que darán libros gratuitamente, tres máximo por persona. Se aprovecha esa jornada para sacar los libros a la calle. El día de Sant Jordi habrá puestos de librerías en la plaza.

¿Cómo celebraba usted Sant Jordi cuando no era concejala?

En realidad iba más al paseo de Vara de Rey. Pero también acudía a Sant Jordi, pues pertenezco a la colla de Sant Josep y muchas veces iba allí para ver el ball pagès.

Porque ahora será distinto para usted, supongo.

Intentaré ir a todos los sitios que pueda. A todos es imposible. Lo que me gusta es visitar los pueblos y hablar con los vecinos, el contacto con las asociaciones, e ir a los conciertos, aunque no es que sea muy fiestera.