Aunque no es el programa ni las actividades soñadas, porque faltan muchas otras citas, las de este año empiezan a acercarse ya a la tan deseada normalidad. Después de un año en blanco por la pandemia, el concejal de Fiestas, Miguel Tur, afronta estas fiestas con esperanza y optimismo.

Este año, y después de lo vivido el pasado, parece que las fiestas de Sant Bartomeu vuelven a la normalidad. ¿Por qué eventos se ha apostado?

Apostamos, dentro de lo que es la normalidad covid y lo que nos permite ahora mismo, por eventos donde la gente esté sentada y conciertos donde el aforo es limitado y se cumple la normativa. Hemos apostado por mucha cultura y variedad para los niños.

Por primera vez se ha celebrado el Festival Brisa Flamenca en verano y al aire libre, ¿a qué se debe este cambio de fechas?

Teníamos esa espinita porque en invierno no pudimos celebrarlo y ya ha cogido nombre dentro del panorama del flamenco y dentro del pueblo ‘portmanyí’ con esa población andaluza, que es tan grande. No quería que este año se quedara en blanco y decidimos probarlo en verano.

A pesar de las actividades presentadas, este año aún no regresa ni la tradicional batalla de cartagineses y romanos ni la noche de los fuegos artificiales. ¿Qué otros actos se quedan en la estacada?

Quedan muchos pero es que cuando empezamos con el ‘Feim poble’, que fue el lema que hicimos cuando llegamos a la concejalía de Fiestas, fue un año de muchas novedades como la fiesta de La Movida en s’Arenal o las famosas tortillas. Se quedan muchas en el tintero, pero volverán, vamos por el buen camino. Vemos esos brotes verdes y creemos que el año que viene, en verano, ya podremos tener esa normalidad y volver a disfrutar de esas casi cinco mil persona que vinieron a festejar el Sant Bartomeu el primer año.

De las actividades que aún no están en el programa por la pandemia, ¿cuáles echa más en falta?

Quizás La Movida de verano, los cartagineses… Son muchas las que se quedan en el tintero y que añoramos, pero creo y espero que el año que viene podamos reactivarlas y hacerlas todas.

¿Puede que este año se haya apostado más por el deporte?

Se ha apostado más por el deporte porque son pruebas más controladas, que realmente sabemos que están muy vigiladas y que la gente tiene muchas ganas. El año pasado no se hizo nada tampoco en deporte y la base de todas estas fiestas de verano se centra mucho en cultura y deporte. La gente las disfruta y por eso las queríamos reactivar.

¿Hay ganas entre los residentes de Sant Antoni de salir de nuevo a la calle a celebrar las fiestas de Sant Bartomeu?

El pueblo de Sant Antoni siempre tiene ganas de disfrutar y de salir y teníamos esa cosita que el verano pasado no pudimos hacer nada de nada. En todo lo que hemos hecho hasta ahora, se nota que el pueblo tiene ganas, pero dentro de esta normalidad porque todos los actos que se han realizado siempre han sido con mascarilla y la gente ha cumplido las normas y todo ha ido muy bien. Hay muchas ganas, pero con esa precaución que todavía sabemos que estamos en la lucha y nos queda mucho por hacer, pero con la vista en el futuro y con esos brotes verdes que estamos viendo.

Sant Antoni debe de ser el único municipio que tiene dos fiestas, Sant Bartomeu y Sant Antoni, ¿cree que para las fiestas de invierno ya volverán todos los actos que se celebraban antes de la pandemia?

Quiero ser optimista y me enfoco en la Navidad y en el Sant Antoni de invierno porque sabíamos que el Sant Bartomeu no podía ser como nosotros queríamos. Hemos intentando hacer unas fiestas para todo el mundo y que la gente se pueda divertir pero todavía no es a lo que me gustaría llegar. Me gustaría ser optimista y tener esa esperanza de que en invierno tanto para Navidad, que tenemos unas ideas increíbles y vamos a revolucionar otra vez Sant Antoni, como para las fiestas de Sant Antoni podamos disfrutar de verdad.