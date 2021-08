Cala Llonga está de enhorabuena. Pero no solo por que hoy celebre su día grande, sino por la forma en que lo va a festejar, ya con el retorno del desfile de carros engalanados, el concurso de castillos de arena y cuentacuentos, entre otras actividades para toda la familia.

A las once de la mañana comenzarán los actos con el desfile de motos clásicas por las calles de Cala Llonga. En ese mismo momento, familias al completo pueden ir a la playa para participar en el concurso de castillos de arena, toda una tradición en las fiestas.

La misa solemne empezará a las doce y media, y tendrá lugar en la capilla de la Virgen de la Asunción.

A mediodía hay tiempo para disfrutar de la playa y de la gastronomía en alguno de los restaurantes de la zona hasta que comience el desfile de carros engalanados a las siete de la tarde.

Una hora después, los pequeños de la casa pueden acercarse al cuentacuentos que Encarna de las Heras ofrecerá en la playa. A continuación llegará el turno de la magia con la Asociación Mágica de Ibiza y Formentera.

La música es una de las grandes protagonistas de las fiestas. Como ya se hizo el año pasado, habrá conciertos (26 en esta ocasión) en diferentes bares y restaurantes de la zona con el fin de apoyar la actividad de estos negocios, especialmente afectados por la pandemia. De hecho, las actuaciones comenzaron ya el viernes y se han ido desarrollando durante todo el fin de semana. De este modo, además, se evitan aglomeraciones.

El único grupo que actuará en el paseo marítimo será The Metrallas, con motivo del mercadillo hippy. Será mañana lunes a las ocho de la tarde.

Dos sesiones de autocine

Además de la música, hasta la finalización de las fiestas habrá dos sesiones de autocine en el solar situado junto a La Vela. El viernes 20 se proyectará ‘The Greatest Showman’ y el sábado 21 le tocará a ‘Catch me if you can’. Las entradas estarán disponibles en www.cinemaparadisoibiza.eventbrite.es. También el sábado se realizará una caminata organizada por el Ayuntamiento, Peña Deportiva y Walk and Talk Ibiza.