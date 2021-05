La añoranza de disfrutar al 100% de las tradiciones de Santa Eulària en este mes de mayo cala hondo en quienes ven el vídeo conmemorativo de Anam a Maig lanzado por el Ayuntamiento.

Arranca con las imágenes de la familia de Can Pere d’en Xico preparando el carro y al caballo. «Cuando llega mayo me pongo el vestido y la emprendada y la abuela me hace una trenza», explica una niña mientras se viste de payesa, justo antes de que aparezca otro pequeño payés «pinxo y saltarín». «Que pronto nos podamos encontrar para compartir ballades, risas y para celebrar juntos la cultura y nuestras tradiciones», expresa otra payesa justo antes de bailar.

Porque, como afirma la alcaldesa, Carmen Ferrer, en mayo «se celebra la grandeza de las raíces de un pueblo». A pesar de la situación, Ferrer invita a alzar la voz para ensalzar la magia de esta celebración.