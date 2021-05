Si algo suele caracterizar a los programas de actividades de Santa Eulària es la gran presencia de propuestas para los más pequeños de la casa. En esta ocasión no es diferente: los niños de la localidad lo van a volver a pasar en grande con un gran número de talleres, obras de teatro, cuentacuentos y diferentes espectáculos adaptados para ellos.

Si David y Monna ya estuvieron presentes en el Día del Libro, el próximo miércoles subirán al escenario del Teatro España para realizar un viaje por América a través de los cuentos. También ellos llevarán sus cuentos de África al Centro Cultural de Puig d’en Valls el 12 de mayo

De la mano de Sueños de Ibiza se van a celebrar una serie de talleres de arte y creatividad, juegos y tradiciones ibicencas en el edificio de Cultura y Juventud de la localidad. El próximo sábado pintarán un cuadro de una payesa y podrán participar en una sesión de ‘juegos gigantes’. El domingo las protagonistas de las actividades serán las rondalles ibicencas. El fin de semana del 15 y 16 de mayo, Sueños de Ibiza organiza juegos tradicionales y un taller de unicornios y flores, además de otro taller de lagartija y espardenya pagesa.

Varias de estas actividades se repetirán el último fin de semana de mayo y el primero de junio para aquellos que se las hayan perdido.

Uno de los favoritos de los pequeños de Santa Eulària, el payaso Cachirulo, aterriza el próximo sábado en el Teatro España para ofrecer uno de sus divertidos espectáculos. La entrada es gratuita y las invitaciones se pueden adquirir una hora antes en taquilla.

Y, por supuesto, no faltará en esta programación infantil de Anar a Maig el festival de teatro familiar Barruguet en su séptima edición. Aunque todavía no se han presentado los artistas invitados para esta ocasión, seguro que no defraudarán y volverán a acercar a la localidad interesantes propuestas adaptadas a la normativa sanitaria vigente.