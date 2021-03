Cristina Ribas: «Hem aconseguit arribar a tothom amb totes les garanties de seguretat»

Fa un any, les festes de Sant Josep van haver de cancel·lar-se per complet degut al confinament. Aquest 2021s’ha pogut crear un programa que, tot i les restriccions, proposa activitats diverses.

Quin ha estat el principal objectiu d’aquestes festes?

El principal objectiu ha estat poder organizar un programa el més complert possible, amb activitats per a grans i petits, amb teatre, conferències, exposicions, cinema, activitats esportives... Sempre cumplint les mesures de seguretat i amb totes les garanties, però intentant sempre fer totes les activitats presencials possibles i a la vegada, en algun cas, en streaming, per a la gent que s’estima més quedar-se a casa.

Serà més que mai la cultura el fil conductor de les festes?

Sí, segurament. Aquest any no podem fer grans concerts com el Sant Pepe Rock ni festes com la Flower de Sant Josep o el Correbars, però ens adaptem a la situació i farem concerts amb aforament reduït, teatre, exposicions...

Concerts, teatre, música i altres actes es podran seguir per internet.

Bé, no totes les activitats es retransmetran en streaming ja que hi ha actes que pensem que no es seguirien, com ara teatre, que pensem que s’ha de veure presencial, però altres actes com l’espectacle de dansa Gipsy Cor o el vídeo i el concert de Moonshine Band el dia de Sant Josep sí que serán retransmeses per a qui no tengui invitacions o no vulgui venir a Can Jeroni, així es pot arribar a més gent perquè l’aforament és molt reduït.

És important haver aconseguit tirar aquestes festes endavant, ha estat complicat?

En aquesta época que estem vivint organizar qualsevol acte o activitat ja és molt complicat, hem d’estar llegint en tot moment la normativa, que canvia cada poc temps i adaptar-nos a ella, per tant estem contents del programa que hem organitzat perquè pensem que arribem a tot el públic amb les màximes garanties de seguretat.

Quina activitat destacaria?

Crec que cal destacar l’obra de teatre de dissabte, ‘Llum trencada’ d’Iguana teatre, escrita per na Carme Planells, josepina resident a Mallorca, juntament amb Aina Salom, una obra que ja s’havia de representar l’any passat i que degut al confinament es va haver de suspendre. A més estarà organitzat juntament amb l’AV de sa Raval, que s’encarregarà de recollir el donatiu mínim de tres euros que donaran els assistents i que anirà a favor de Càrites.

Hi haurà cultura però també esport, com l’han adaptat a la situació sanitària?

Hi ha vàries proves esportives, com la XIII cursa virtual Trail sa Talaia, que será virtual i durant una setmana els participants la podran fer, o la prova 10k a Platja d’en Bossa, amb nombre màxim de participants i cumplint totes les mesures, així com una diada de futbol. Estan adaptades a la normativa actual, amb un nombre limitat de participants i seguint la normativa sanitària..

Com li agradaria que fossin les festes de Sant Josep de 2022?

M’encantaria poder fer unes festes com les que sempre s’havien fet, sense haver de pensar en aforaments, ni distàncies de seguretat ni tantes normes. Unes festes per a tots els públics, però sobretot actes a l’aire lliure, amb concerts, teatre, ball pagès… On la gent es pugui reunir, juntar-se, abraçar-se. On la gent no tengui por i hi participin majors i jóvens, i les associacions hi estiguin implicades. Tornar a organitzar la Flower, i la mini Flower, i el Sant Pepe Rock i moltes altres activitats per passar-ho bé, sense por.