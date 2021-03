¿Qué recuerdos tiene de cuando era pequeño de las fiestas del pueblo?

Tengo unos recuerdos entrañables. Durante las fiestas todos los vecinos nos reuníamos en el pueblo y disfrutábamos de los conciertos y del ball pagès y los feriantes también tenían un papel muy importante. En la escuela siempre hacíamos alguna actividad especial como coca pujada, o coques amb pebreres y flaons para vender y así recaudar fondos para los viajes de estudios. Lo recuerdo de forma entrañable.

¿Cómo ha sido el cambio de presidir la asociación de vecinos del pueblo a ser concejal?

Tengo más trabajo, pero espero que en el pueblo se traduzca en mejoras e intentar seguir la línea de los concejales anteriores. Para mí es un reto y mi intención es intentar impulsar el proyecto de peatonalización, conseguir que el agua potable llegue a los núcleos que aún no la reciben, sacar las aguas fecales de es Figueral y también me gustaría que Sant Carles contase con una escoleta, ya que ahora no hay ninguna: ni insular ni municipal.

En los últimos años, la Fira del Calamar, celebrada el pasado sábado, se ha convertido en uno de los platos fuertes de las fiestas de Sant Carles, ¿pero qué otros actos destaca del programa?

Un día importante es el del Día de Todos los Santos, la comida homenaje a los mayores y en el día grande del pueblo [hoy] el público podrá disfrutar de una exhibición de ball pagès y como invitada tendremos una agrupación de A Coruña, A Marola de Mera, que hará una demostración de baile tradicional.

Lo que también se ha convertido en una tradición de las fiestas de Sant Carles es el vídeo promocional de la Fira del Calamar, en el que ha participado este año como actor.

Ya tenemos la costumbre de realizar el vídeo promocional, que la gente espera como el anuncio de Estrella Damm o Freixenet [ríe]. El año pasado ya me propusieron participar en el vídeo, pero puse una excusa y prometí, sin saber que sería concejal, que este año sí lo haría y como di mi palabra, no pude negarme!

También destaca la oferta musical de este año con el concierto de Celtas Cortos.

Sí, hace 30 años de la formación de la banda y 25 años del tema '20 de abril'. Estábamos muy ilusionados con este concierto [celebrado el pasado viernes].

¿Cómo se encuentra el proyecto de la plaza en torno a sa Font de Peralta?

Le quedan acabar cuatro cosas. Queremos que los turistas y los residentes de otros municipios se acerquen a Sant Carles. También queremos potenciar es Trull de ca n'Andreu y que, junto a la iglesia, estos tres elementos sean un atractivo de nuestro pueblo y darlos a conocer.

Cuando presidía la asociación de vecinos de La Unión de San Carlos también reclamaba iniciativas para dinamizar el pueblo durante el invierno.

De cara la temporada baja, que es cuando más necesario es dinamizar y atraer a gente. La Asociacion de vecinos La Unión cuenta con una comisión de fiestas y con otra formada por comerciantes para ofrecer iniciativas tipo como una noche de pinchos u otras opciones. Estoy contento de que los comerciantes colaboren con la asociación vecinal para dinamizar el pueblo porque es una muestra de que Sant Carles está vivo.

Un año más, los vecinos también insisten en la necesidad de proteger es Pou des Lleó.

También se está trabajando en ello con la Demarcación de Costas. Por parte de la concejalía que lleva este tema está adelantado, Costas ya ha explicado las condiciones para poder llevar a cabo la protección de este enclave y me gustaría que se cumpliese en esta legislatura para que lo que queda del pozo no se degrade más.

Otra de las necesidades de la población es contar con más instalaciones deportivas, como una pista de pádel y una piscina cubierta.

Estamos trabajando ya con los presupuestos en el cambio de césped del campo de fútbol, que está muy mal. Esto es una prioridad. Por otro lado, ya se han sustituido parte de los focos de las instalaciones deportivas por otros de menos consumo y que iluminan más. En cuanto a las pistas de pádel, estamos buscando el sitio donde instalarlas, ya que tenemos el visto bueno de la concejalía de Deportes. Respecto a la piscina cubierta, es una iniciativa que el Ayuntamiento no tiene previsto ejecutar a corto plazo.