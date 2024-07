La selección cierra la Eurocopa perfecta: "¡Es que somos España, cojones!"

Nada podía salir mal. Desde la final de la Champions de 2002 los equipos españoles y la selección han disputado 23 finales de grandes torneos (Champions, Copa de la UEFA, Europa League, Mundial y Eurocopa) contra rivales no españoles, ganando el trofeo las 23 veces. Además, el partido se jugaba en Berlín y debían el regalo de cumpleaños a Nico Williams y a Lamine. Quizás eso explique la tranquilidad dentro de la expedición española estos días previos a la final.

Entre Ancelotti y Mendilibar

Luis de la Fuente, ese híbrido entre Ancelotti y Mendilibar, apuntó tras conquistar el título que lo único que "me importaba era que los jugadores me creyesen y lo han hecho desde el primer momento". Ellos creyeron en él y él creyó en ellos. Eso se explica que ante Alemania acabase con un ataque formado por Ferran, Olmo, Joselu, Oyarzabal y Merino, siendo este último el héroe, o que en la final fuese Oyarzabal el salvador con su gol. "Mikel es una garantía juegue donde juegue", apuntaba el seleccionador. La realidad es que nadie ha ganado más partidillos en los entrenos en Donaueschingen. Y cuando acudió al remate, Cucurella no tuvo dudas de ponerla por delante de la defensa porque sabía que, como en los partidillos, el capo de la Real aparecía para marcar.

España había juntado además el campeón más veterano (los 38 y 236 días de Jesús Navas) con el más joven (una Lamine con 17 años y 1 día) en toda la historia de la Eurocopa. No había ni un solo español en el cartel promocional de estrellas de la Eurocopa. Mejor, eso que se ahorraron. 'A lo bajini' se acabaron repartiendo todos los premios porque Lamine se llevó el de jugadore revelación, Dani Olmo el de goleador y Rodri el de mejor jugador del torneo. Además, Nico se llevó su segundo y muy merecido MVP. "Cuando vi que entraba el gol quería que el árbitro pitase el final", confesó a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el mejor de los Williams, por más que solo hubieron pasado dos minutos de la segunda parte.

España ha ganado los siete partidos, uno de ellos en la prórroga, tumbando a cuatro campeonas del mundo en la travesía más exigente que se ha encontrado cualquier selección en la historia de la Eurocopa. "Es que somos España cojones", apuntó entre risas el benjamín Fermín en la zona mixta envuelto en una bandera andaluza. Cucurella, de bien nacidos es ser agradecido, quiso acordarse de Gary Neville, el desastroso lateral derecho del United y peor comentarista de televisión que aseguró que España no llegaría muy lejos con él en la lateral. "Agradezco a Gary su respaldo, sé que durante todo el torneo ha estado pendiente de mí", apuntaba divertido el lateral.

España se meterá en el bolsillo 28,25 millones de euros, la cantidad máxima que podía ganar un participante en la Eurocopa. El dinero que se reparte de la siguiente manera: 9,25 millones por participar, 3 por las victorias de la fase de grupos, 1,5 millones por el pase a octavos, 2,5 por el de cuartos, 4 millones por la semifinal y 8 'kilos' por ganar la final.

Balón de Oro para Rodri

Los españoles, muy dedeportivosacudieron a consolar a los ingleses. Así, Joselu, Carvajal y Nacho lo hicieron con un Bellingham que no demostró haber encajado bien la derrota, dando una patada a una nevera y queriendo irse del campo antes de la entrega del trofeo. Pero le obligaron a quedarse. Rodri conversó con Stones durante un buen rato antes de acudir a recoger el trofeo de mejor jugador del torneo. De hecho, hasta De la Fuente pidió el Balón de Oro para el centrocampista madrileño: "¡Por favor, Balón de Oro para Rodri, pero ya. ¡Es el mejor del mundo!". Y por una vez Rodri también habló del asunto: "Ya va siendo que un español gane el Balón de Oro".

Fue la noche perfecta como colofón a la Eurocopa perfecta. "No habría sido capaz de imaginar un camino así, con una trayectoria tan brillante. Sabía que los jugadores tenían capacidad para ello, pero se han superado. La Eurocopa que han hecho es difícilmente mejorable", apuntaba De la Fuente. Y su colega Gareth Southgate, hundido tras perder su segunda final consecutiva, lo ratificaba: "Es que los españoles son muy buenos. No hemos tenido la pelota, y cuando la conseguíamos nos presionaban con tanta agresividad que la perdíamos rápido. Tienen jugadores increíbles. Han sido el mejor equipo de la Eurocopa, solo queda felicitarles". España maravilla, España asusta. Lo próximo, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Para entonces Lamine ya será mayor de edad.