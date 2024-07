El 1x1 de España ante Francia

La selección española disputó las semifinales de la Eurocopa ante Francia y la derrotó con toda la justicia del mundo. Cuando tienes a jugadores con el talento de Lamine Yamal o Dani Olmo solo puedes que disfrutar.

El equipo estuvo muy bien en todas las vertientes. También atrás con un Nacho inconmensurable como central, lateral o de lo que fuera necesario. Cucurella fue otro espectáculo en un equipo que debe ponerse de ejemplo en todas las escuelas de fútbol.

Unai Simón (7) Escalofriante: Se quedó de piedra en el tanto francés. Arriesgó mucho con los pies, aunque las jugadas le salieron bien. Bajo palos estuvo seguro antes los intentos rivales.

Navas (5) Limitado Entre que vio una amarilla pronto y su físico no le permitió más, fue sustituido muy pronto. Permitió el centro de Mbappé en el gol que abrió el marcador. A partir de entonces estuvo más encima del crack galo.

Nacho (8) Ejemplar: Es un jugador que siempre es fiable ya sea de central o escorado a la derecha delante de una bala como Barcola. El madridista se multiplicó para llegar a todos lados.

Laporte (6) Cansado: El paso de los partidos le está pesando y estuvo despistado en el gol de Francia. Fue mejorando, aunque el ritmo de la Eurocopa le está pasando por encima y tuvo que tirar de oficio para aguantar.

Cucurella (8) Silbado Los aficionados alemanes no le perdonaron la mano que no fue penalti y le pitaron en cada jugada. Eso no le importó al ex blaugrana para anular a Dembélé y estar muy seguro atrás.

Rodri (7) Líder: Mandar y ordena. Un jugador vital para el conjunto de De la Fuente. Leyó muy bien el juego entre líneas de los franceses para evitar que hicieran daño. Es un futbolista total.

Fabián (7) Polifacético: Puede ejercer de llegador o de pivote defensivo más fijo. En cualquiera de las dos demarcaciones rinde y es capaz de marcar las diferencias.

Dani Olmo (8) Brillante: Se inventó un regate antológico para marcharse de Tchouamemi y marcar de tiro cruzado, con la ayuda de Koundé. Se desfondó en funciones defensivas, ayudando mucho a la medular hasta que fue reemplazado

Lamine Yamal (9) Superhéroe: Es un futbolista que enamora. Se echó al equipo a las espaldas con el gol francés para firmar la igualada con un zurdazo impresionante. Rompe todos los récords. No hay barreras para este chico de 16 años. Sí, de 16 años.

Morata (6) Stopper: Se está convirtiendo en un delantero atípico. Brilla mucho más en defensa que en ataque. Forzó varias faltas para dar oxígeno al equipo. Su trabajo fue impagable mientras duró en el campo.

Nico Williams (6) Solidario: No tuvo la inspiración de las grandes ocasiones, si bien se esforzó para ejercer una función defensiva y salir a las ayudas ante Mbappé. El día que no llega el talento, siempre está la colaboración con el grupo.

De la Fuente (8) Sabio: Puso al once que todo el mundo esperaba. Sin experimentos. Jugar con sentido común es una virtud que pocos entrenadores tienen hoy en día y al riojano le sobra.

Sustituciones

Vivian (8) Veloz: Era un partido muy grande para él y estuvo enorme. Marcó a Mbappé con seriedad y no le pudo para nada el escenario.

Merino (7) Fisico: España necesitaba un pulmón en la zona de tres cuartos y lo encontró en el héroe ante Alemania.

Oyarzabal (6) Peleón: Imitó a Morata y sabía que era mucho más importante defender que descolgarse.

Zubimendi (-) Defensivo: Entró para acabar de amarrar el resultado favorable. Estuvo muy listo.

Ferran Torres (-) Mordedor: Acabó de poner el mordiente necesario para que no bajara la intensidad