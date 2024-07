Jamal contra Yamal: El 'hype' de Musiala contra el 'flow' de Lamine

Jamal Musiala no ha hablado con nadie en Blankenhain, el cuartel general de los alemanes para esta Eurocropa. Julian Nagelsmann ordenó darle descanso absoluto, lo que incluía no atender a ningún medio de comunicación ni participar en ninguna acción publicitaria de la Maanschaft. El joven había jugado el último mes infiltrándose con inyecciones y pastillas para combatir el dolor. No quería perderse el duelo de semifinales de Champions del Bayern con el Real Madrid.

Así que Nagelsman, que ha entendido a Musiala mejor que Thomas Tuchel, priorizó su recuperación por encima de todo. Y él jugador se lo está agradeciendo a golpe de goles. Uno en el partido inaugural ante Escocia y otro para sellar el pase a cuartos ante Dinamarca. Musiala es el unicornio alemán. El jugador que Lionel Messi votó como ganador en la elección del trofeo Kopa 2023, al mejor jugador sub-21 del mundo, por encima del ganador, Jude Bellingham.

Fermín de la Calle

"La casa" de Musiala

Amigo íntimo de Leroy Sané y Alphonso Davies, Musiala, de 21 años, ejercerá de anfitrión ante España este viernes. Al llegar a la Stuttgart Hauptbahnhof, su Estación Central de trenes, varios carteles te recuerda que "en esta ciudad nació Jamal Musiala". Pero a los siete años se marchó a Inglaterra con su familia debido a los estudios de su madre Carolin. Jugó en Southampton, se mudó al Chelsea en 2011 y marcó cuatro goles en el primer partido que jugó. Algo parecido a lo que hizo Lamine, que en el entrenamiento de prueba por el Barcelona anotó un triplete que le abrió las puertas de La Masia.

Musiala fue reclutado por Inglaterra en un torneo sub-12. El entrenador juvenil, Kevin Betsy, recuerda perfectamente el día que lo dewscubrió: "Era pequeño, pero tenía una increíble inteligencia. Era demasiado joven para incorporarlo a las selecciones juveniles, pero estábamos dispuestos a hacer excepciones con él y con Jude Bellingham". Y Musiala debutó en la sub-15 inglesa con tenía 13 años. Allí trabó una gran amistad con Bellingham, quien se acordó de él al recibir el trofeo Kopa. Jamal se mudó al Chelsea y desde allí fue fichado en 2019 por el Bayern.

'Bambi' hace honor al apodo que le puso su amigo Leroy Sané. "Es dulce y muy agradable", apunta Gnabry. Ha batido todos los rércords de precocidad del fútbol alemán, lo que ha llevado a Lothar Matthaus a calificarle como "el Messi del futuro". Luce el 42 en el Bayern porque en la Bundesliga existía una regla que reservaba los números del 1 al 40 para los profesionales, y si tenía bloqueado estos números, podrían repartir los superiores. Chris Richards recibió el 41 y Musiala se quedó el número 42. Y con el mismo sigue porque le gusta mucho el número.

Hapkidoz, ajedrez y arquitectura, sus hobbies

Uno de los hobbies de Jamal explica su agilidad y su explosividad. Los años que residió en Londres, alternó el fútbol con el arte marcial coreano Hapkidoz. El tercer deporte que practicó con cierta frecuencia, porque desde muy pequeño su madre lo inscribió era miembro en el club de ajedrez de la escuela. Algo que también le ha ayudado a desarrollar la capacidad espacial y explica su afición por la arquitectura. Siempre ha dicho que de no ser futbolista sería arquitecto, de hecho, en su tiempo libre una de las cosas a las que más tiempo dedica es dibujar.

Musiala, que es el nuevo icono de Nike, no ha escondido su curiosidad por Lamine Yamal, que ya es una estrella de Adidas. Recientemente se refirió al azulgrana en los siguientes términos en una entrevista al Münchner Abendzeitung: "Me gustó Lamine Yamal. Me gustan los jugadores que son fuertes en situaciones de uno contra uno, los futbolistas que son valientes y hacen que el juego sea hermoso. Y él es uno de ellos".

Si Musiala es Messi, Lamine es Neymar. La plasticidad de sus movimientos, repletos de fintas y amagos, recuerda al brasileño, que, como confesó a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en la entrevista que concedió, era su referente futbolístico junto a Messi. Lamine, como el carioca, es otro freestyler que se sacude rivales de encima con un movimiento en una baldosa. Su admiración por Neymar la comparte con su gran amigo Nico Williams. Eso explica que celebrasen el gol del extremo del Athletic ante Georgia con un baile de celebración de Neymar.

El flow de Lamine ha seducido a todos. Cuando encara a los rivales cose la pelota al pie y les muestra el balón para romperles en el momento en que se lanzan a por ella. El joven prodigio azulgrana es mucho más que un virguero del balón. La temporada pasada disputó 50 partidos con el Barcelona, repartiendo diez asistencias y marcando siete goles. Nadie había marcado más de dos antes de cumplir 17 años. Él está jugando esta Eurocopa de Alemania con 16 aún y no cumplirá los 17 hasta el día antes de la final de Berlín.

El de Espluguas de Llobregat se ha convertido en inseparable de su 'bro' Nico Williams en la concentración de la selección española en Donaueschingen, en la Selva Negra. Presumen de ganar las partidas de videoconsola que juegan en los tiempos libres ante otros jóvenes del equipo como Fermín o Dani Vivian. El delantero ha pasado de ser representado por Iván de la Peña a estar en manos de Jorge Mendes, el súperagente.

Acaba de aprobar la ESO estando en Alemania y confiesa que sus clases favoritas son "Física y Química y Matemáticas". Presume de haberse criado en el barrio de Rocafonda, en Mataró, de donde es su pandilla de amigos. Le gusta ver series y jugar al futbolín. Su abuela, Fátima y su hermano pequeño, Keyne, son los destinatarios más habituales de sus goles. Yamal está trabajando para mejorar la finalización, como ha hecho también Vinicius. En esta Eurocopa ha dispuesto de varias ocasiones para marcar, especialmente ante Croacia y Georgia. Pero no ha podido inaugurar todavía su casillero goleador, algo que no le ha influido para seguir encarando a sus rivales y pidiendo la pelota. A falta de goles ha repartido dos asistencias (a Carvajal y Fabián) y sigue siendo un factor determinante en el juego de esta España que tratará de derrotar por primera vez en su historia a una anfitriona en la Eurocopa.

El pasado 15 de junio, en el debut de España en el Olímpico de Berlín ante Croacia, las gradas VIP del estadio de llenaron de personalidades que querían ser testigos directos del debut de Lamine en la Eurocopa, a sus 16 años y 338 días. Entre ellos, Philipp Lahm, y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. Los dos se fueron asombrados por la personalidad y el desparpajo del azulgrana. Este viernes Yamal y Jamal se cruzarán en el campo para dilucidar quién tiene más impacto, el hype de Musiala o el flow de Lamine. Dos adolescentes que se respetan y se admiran. Muchos ven en ellos al binomio que recogerá el testigo de Cristiano Ronaldo y Messi para convertirse en los reyes del fútbol los próximos lustros.